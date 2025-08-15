Pre tačno 111 godina počela Cerska bitka

U noći 15. avgusta 1914. godine, kada su delovi srpske Kombinovane divizije I poziva naišli na austrougarske izvidnice ulogorene na istočnim padinama Cerske planine u blizini sela Tekeriš započela je Cerska bitka

Srpska vojska izvršila je noćni prepad na ulogorenu austrijsku vojsku. Borbe koje su usledile prerasle su u bitku za kontrolu nekoliko gradića i sela u okolini planine, kao i za kontrolu Šapca. Moral austrougarskih trupa je 19. avgusta opao i hiljade vojnika su se povukli u Austrougarsku, a mnogi su se podavili u Drini bežeći u panici. Srpska vojska je 24. avgusta ušla u Šabac, čime se bitka zvanično završila. Bila je to prva pobeda Saveznika u Prvom svetskom ratu.

Srpska vrhovna komanda odlučila je da ne čeka neprijateljski napad u pasivnom položaju. Tokom 13. avgusta duge marševske kolone 1. i 2. Armije hitale su po avgustovskoj žegi prema severozapadu odakle je dopirala grmljavina topova.

Za to vreme trupe Treće spske armije pružale su žestok otpor kako bi dale vremena i prostora glavnini srpskih snaga za kontranapad. Vojvoda Putnik je nakon tri dana sagledavanja situacije doneo odluku da neprijatelju nametne bitku manevarskog tipa. Austrougarske trupe su u skladu sa ondašnjom austrougarskom i nemačkom doktrinom napredovale u 6 marševskih kolona bez armijske rezerve. Nijedna kolona nije uspela da glavnim snagama dostigne svoj marševski cilj.

Iako nije izvršila potpunu koncentraciju 5. i naročito 6. armije, Austro – Ugarska je napala Srbiju 12. avgusta 1914. U akciju je prva stupila 5. armija i u žestokim borbama odbacila srpsku 3. armiju. Šesta armija je sa svojim 16. korpusom napala srpski i crnogorski front 15. avgusta. Na vesti o događajima na Drini, 2. armija generala Stepanovića je pohitala u tom pravcu, pa je u noći između 15. i 16. avgusta, 2. prekobrojni puk iz njene Kombinovane divizije kod Feketića u maršu započeo bitku koja se 16. avgusta rasplamsala na planini Ceru i 20. avgusta završila potpunim porazom austrougarske 5. armije. Delovi austrougarske 2. armije, koji su se prebacili iz Srema, još su držali Šabac, ali su ga srpske trupe oslobodile 24. avgusta. Bio je to krah prve ofanzive austrougarske vojske na Srbiju i prva pobeda Saveznika u Prvom svetskom ratu. General Stepa Stepanović je za ovu pobedu bio proizveden u čin vojvode.

U čast pobede srpske vojske na Ceru Stanislav Binički komponovao je „Marš na Drinu“.

Ognjen Milićević

Foto: Shutterstock/Everett Collection