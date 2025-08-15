Dedina, Mala reka, Koznička i Duvanska bez vode
Postavljeno: 15.08.2025
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, pojedini delovi Kruševca i okolnih naselja ostaće danas bez vode
Zbog sanacije kvara do 15h bez vode će biti Dedina – gornja zona vodosnabdevanja i Mala Reka. Paralelno, zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, u istom terminu doći će do prekida isporuke vode u ulicama Koznička i Duvanska.
Kruševac
15. avgust 2025., 09:03
