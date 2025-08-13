U Srbiji 181 požar za 24 sata

Visoke temperature, suvo vreme i vetar poslednjih dana doveli su do povećanog rizika od požara širom Srbije. Samo u poslednja 24 časa zabeležen je čak 181 požar, a sve raspoložive snage Sektora za vanredne situacije, zajedno sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima, industrijskim jedinicama i lokalnim samoupravama, neprekidno su na terenu

Jedan od najvećih incidenata zabeležen je u mestu Kostol, opština Kladovo, gde je vatra zahvatila više od 100 hektara trave i niskog rastinja. Zahvaljujući brzoj i koordinisanoj intervenciji vatrogasaca-spasilaca i drugih službi zaštite i spasavanja, odbranjeno je desetak kuća, a veća materijalna šteta je izbegnuta. Nažalost, izgoreo je jedan pomoćni objekat, ali povređenih nije bilo.

– U gašenju požara učestvovalo je oko 50 vatrogasaca-spasilaca, dva helikoptera Helikopterske jedinice MUP-a, kao i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća. Očekujemo da požar uskoro bude potpuno stavljen pod kontrolu i lokalizovan – izjavio je v.d. pomoćnika ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, koji je obišao pogođeno područje.

Čaušić je iskoristio priliku da još jednom apeluje na građane da ne pale strnjiku, nisko rastinje i smeće na otvorenom, jer to može izazvati ozbiljne posledice.

– Poštovanje zakona i oprez pri upotrebi otvorenog plamena nisu samo zakonska obaveza, već pitanje zaštite života i imovine. Jedan nepažljiv potez može ugroziti ljudske živote i naneti veliku materijalnu štetu – naglasio je on.