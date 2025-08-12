Akcija čišćenja divlje deponije kod Jasike

Sprovedena je akcija čišćenja jedne od najvećih divljih deponija na teritoriji grada kod Jasike, čije je uklanjanje realizovano kroz projekat Ministarstva životne sredine i Grada Kruševca

– Vrednost projekta je 2 miliona dinara, od čega je učešće Ministarstva zaštite životne sredine 1.6 miliona, a Grada 400.000 dinara – izjavila je pomoćnica gradonačelnika za ekologiju Ana Prvanov.

Ova akcija deo je šire kampanje usmerene na očuvanje životne sredine i podizanja svesti građana o važnosti pravilnog upravljanja otpadom.

– Ovo je već druga godina zaredom da uklanjamo ovu divlju deponiju. Stoga smo želeli da ukažemo svim našim građanima koliko se sredstava troši za uklanjanje jedne divlje deponije i koliko su one štetne za životnu sredinu – navodi Prvanov.

Izvršni direktor za operativne i tehničke poslove JKP Kruševac Nemanja Lazarević je istakao da se na ovoj lokaciji pored komunalnog odlaže i građevinski otpad što dodatno komplikuje situaciju.

– Deponija se prostire na nekih 1.500 metara dužinom puta. Najveći problem je što su neodgovorni građani ovde bacali otpad. Ovo što se nalazi ovde završiće na deponiji građevinskog otpada. Biće samleveno u našoj drobilici i ponovo iskorišćeno za nasipanje puteva. Molim sve investitore, građevinske firme i građanstvo da nas kontaktiraju, skope ugovore sa nama i dovezu bilo koju vrstu otpada kod nas na deponiju – rekao je Lazarević.

Ovom prilikom upućen je apel građanima da pravilno odlažu otpad i da briga o životnoj sredini postane svakodnevna praksa. Kroz ovakve akcije Grad Kruševac pokazuje da je zaštita životne sredine prioritet, ali je za postizanje trajnih rezultata neophodna zajednička odgovornost svih nas.

Foto: Screenshot YouTube TV Plus Kruševac