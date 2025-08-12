U Aleksandrovcu se do 15. avgusta održava omladinski kamp „Razigrana Župa 2025“ – jedinstven letnji program namenjen deci i omladini iz srpske dijaspore, sa ciljem da ih poveže sa korenima, kulturom i nasleđem Župe aleksandrovačke, osmišljen kao spoj edukacije, umetnosti, zabave i kulturne razmene

U okviru programa, u sredu, 13. avgusta u Domu kulture „Milosav Buca Mirković“ za učesnike kampa i građanstvo biće održan koncert grupe Magla bend, sa početkom u 21 čas.

U petak, na letnjoj pozornici na trgu u 19 časova, biće održan Završni koncert omladinskog kampa, folklorna manifestacija posvećena promociji multikulturalnog bogatstva i snage srpskog identiteta u dijaspori.

Izvor i foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac