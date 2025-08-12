Bijeljina ugostila delegacije iz bratskih gradova na „Pantelinskim danima“ 

Bijeljina je od 8. do 10. avgusta bila domaćin završnice tradicionalne manifestacije „Pantelinski dani“, koja se svake godine održava u čast gradske slave – Svetog Pantelejmona. Grad je ovim povodom ugostio brojne delegacije iz bratskih i partnerskih gradova, predstavnike diplomatskog kora, kao i druge zvaničnike

Grad Kruševac predstavljali su pomoćnik gradonačelnika za sport i omladinu Nevena Plavšić i pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu Darko Andonov.

Manifestacija je započela u petak, 8. avgusta svečanim prijemom u Velikoj sali Gradske uprave, gde su organizovane razmene poklona i susreti sa gostima. Nakon toga, na Trgu kralja Petra I Karađorđevića, položeno je cveće na spomenik palim borcima, uz odavanje počasti onima koji su dali život za slobodu.

Svečana akademija, održana u Centru za kulturu „Semberija“, predstavila je kulturno-umetnički program u čast grada , njegove istorije i tradicije.

Drugog dana, 9. avgusta, u crkvi Svetog Pantelejmona služena je liturgija i održano večernje bogosluženje u crkvi Svetog Đorđa. Nakon toga je krenula svečana litija gradskim ulicama, koja se završila lomljenjem slavskog kolača ispred zgrade Gradske uprave.

Ovogodišnja proslava potvrdila je snažne veze koje Bijeljina gradi sa prijateljskim gradovima i pobratimskim gradom Kruševcem i važnost negovanja kulturne i duhovne tradicije.

Izvor i foto: krusevac.ls.gov.rs