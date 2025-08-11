Nikolić za minimalnu pobedu Trayala

Fudbaleri Trayala su u okviru drugog kola Prve lige Srbije pobedili ekipu Borca 1926 minimalnim rezultatom – 1:0

Nakon pogotka protiv Jedinstva, Lazar Nikolić je nastavio golgetersku seriju i protiv Čačana. Zatresao je mrežu gostiju u 15. minutu, što je bilo dovoljno da sva tri boda ostanu u Kruševcu.

Gumari su time uspešno započeli novu sezonu, te će neporaženi i sa 4 boda na svom saldu gostovati Zemunu u sledećem kolu, koje je na programu 16. avgusta.