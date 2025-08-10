Planinarski savez Srbije organizuje Dane pešačenja

Planinarski Savez Srbije 27. i 28. septembra 2025. godine, kao i dugi niz godina do sada, organizuje najveću ovogodišnju planinarsku akciju – Dani pešačenja

Kako navode na svom sajtu, Dan pešačenja predstavlja poziv javnosti u Srbiji da se toga dana pokrene i hoda.

Planinari iz cele Srbije animiraće stare i mlade, porodice, tinejdžere, penzionere, zaposlene, školarce i studente da se toga dana priključe akciji i pešače. Tih dana će se pešačiti po označenim stazama u gradovima, parkovima, prirodi u okruženju, planinama Srbije…

Cilj akcije je podizanje svesti o višestrukom značaju pešačenja za unapređenje i očuvanje zdravlja, podsticanje zdravih životnih navika, druženje i promocija turističkih potencijala Srbije, pre svega planinarskih i pešačkih staza u neposrednom prirodnom okruženju naših gradova.

Pešačenje je aktivnost koja se zbog civilizacijskih tokova sve manje upražnjava na radnom mestu i svakodnevnom životu te je stoga potrebno ukazivati na njegov značaj i lekovita svojstva po opštefizičko i mentalno stanje svakog pojedinca.

Kretanje kroz prirodu u grupi, u paru ili pojedinačno aktivnost je koja ne zahteva komplikovanu opremu, može se upražnjavati u neposrednoj okolini svih naselja u Srbiji i nije ograničena na deo populacije. Pešačenjem se možemo baviti svi, od ranog detinjstva do duboke starosti.

Pešačenje je aktivnost koja je u ekspanziji, zajedno sa brojem poklonicima pešačenja u Evropi raste broj obeleženih i uređenih pešačkih puteva. Od 12 pešačkih puteva koji se protežu preko evropskog kontinenta preko naše zemlje prolaze dva: E4 i E7.

– Naša želja je da ove godine budemo masovniji i zastupljeni u svim sredinama Srbije u kojima postoje planinarska udruženja. Takođe želimo da kroz afirmaciju ove manifestacije podstaknemo građane da se uključe realizaciju programa pešačenja koje kontinuirano svakog vikenda sprovode planinarske organizacije širom Srbije – ističu iz Planinarskog Saveza Srbije.

Dan pešačenja u Srbiji je sportsko-rekreativna manifestacija koju 27. i 28. septembra organizuju planinarski klubovi u Srbiji pod pokroviteljstvom Planinarskog saveza Srbije i institucija Republike Srbije.

Iz PSS-a pozivaju građane da se tih dana priključe akciji, nebitno da li prepešačili 100 metara ili 20 kilometara.

– Pešačite po vašem omiljenom šetalištu, parku, izletištu ili bilo gde u čarobnoj prirodi ili planinama Srbije. Nakon toga, želimo da svaki vaš korak postane još lakši, još ugodniji. U stvari, želimo da se pešačenje pretvori u stvarno dobru naviku. Dan pešačenja je zabavan i jednostavan način da istražite radost hodanja.

Pored toga, iz PSS-a pozivaju predstavnike svih osnovnih planinarskih organizacija Planinarskog saveza Srbije, iz svih gradova i opština Srbije, da uzmu učešće u ovoj akciji.

Svi zainteresovani, dodatne informacije mogu dobiti putem broja telefona 011/3343-137 ili mejla [email protected].