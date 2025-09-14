Kako lako ukloniti etikete sa tegli za zimnicu

Kako se bliži sezona pripreme zimnice, mnoge domaćice već uveliko prikupljaju sastojke, planiraju recepte i pripremaju tegle. Neke kupuju nove, druge koriste stare od ranijih kupovina, a neretko se tegle i pozajmljuju međusobno

Za one koji vole da sve bude uredno i lepo obeleženo, što je posebno važno kada se u teglicama nalaze slični proizvodi poput ljutog i blagog ajvara ili kečapa, najpre treba obezbediti čiste tegle bez starih etiketa i ostataka lepka.

Međutim, etikete sa kupovnih tegli često znaju da zadaju glavobolju, jer ostavljaju tragove lepka koji se teško skidaju. Postoji jednostavan i prirodan trik koji rešava ovaj problem, bez upotrebe agresivnih hemikalija.

Potrebno je pomešati jednake količine sode bikarbone i ulja, otprilike po pola šolje, da nastane pasta. Nanestite je na delove gde je ostao lepak, nakon što skinete papirnu etiketu. Ostavite da deluje oko 10 minuta, a zatim mokrom krpom obrišite pastu, zajedno sa njom nestaju i svi ostaci lepka. Na kraju, tegle dobro operite toplom vodom i deterdžentom i spremne su za novu zimnicu i nove etikete.