Sveti Simeon Stolpnik i Crkvena nova godina

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik posvećen Svetom Simeonu Stolpniku, jednom od najpoznatijih podvižnika u istoriji hrišćanstva, kao i crkvenu Novu godinu – početak nove liturgijske godine

Sveti Simeon Stolpnik rođen je krajem IV veka u Maloj Aziji. Još kao mladić posvetio se strogom podvižničkom životu, a najveći deo života proveo je stojeći na stubu (stolpu), neprestano moleći se Bogu. Njegov neobičan i izuzetno težak podvig privukao je mnoštvo ljudi koji su dolazili da ga vide, slušaju njegove pouke i traže savet. Umro je 459. godine, ostavivši primer nesalomive vere i potpunog predanja Hristu.

Pored ovog praznika, današnji dan u pravoslavnom kalendaru ima i posebno značenje jer se obeležava crkvena Nova godina. Za razliku od građanskog kalendara, liturgijska godina u Crkvi počinje 1. septembra po starom, odnosno 14. septembra po novom kalendaru. Ovaj datum vezuje se za vreme kada je, po predanju, Gospod Isus Hristos počeo svoju propoved i javno delovanje.

Današnji praznik podseća vernike na novi početak u duhovnom životu, da u molitvi, postu i dobrim delima uđu u novu godinu Crkve, moleći se za zdravlje, mir i blagoslov u domu i porodici.