Građani Kruševca protiv blokada, na čelu kolone ministar Gašić

Postavljeno: 13.09.2025

Na ulicama Kruševca večeras građani još jednom poslali snažne poruke protiv blokada i poruke mira i sloge.

Duga kolona građana prošla je centrom Lazarevog grada pored Spomenika kosovskim junacima, duž Vidovdanske ulice i preko Trga Kosturnice, ulice Poručnika Božidara i Dušanove vratila se do Gradskog odbora SNS Kruševac.

Okupljeni građani su poslali poruku da je dosta blokada koje traju već više od 10 meseci.

– Okupili smo se kako bismo podržali vrednosti koje pripadaju svakom građaninu Srbije – mir, stabilnost i sigurna budućnost. Verujemo da zajedničkim snagama možemo da izgradimo društvo u kome se živi dostojanstveno. Želimo jasno da poručimo da nam je dosta blokada i podela i da želimo mirnu, stabilnu i uspešnu Srbiju– rekao je diplomirani ekonomista iz Kruševca Aleksandar Pavlović.

Jedna od učesnica skupa, diplomirani ekonomista i članica Unije žena SNS Kruševac Ljiljana Rakić poručila je da svaki problem treba da se rešava razgovorom, a ne blokadama.

– Okupili smo se da pokažemo mir i razumevanje među ljudima, a ne sukobe i podele. Smatramo da se svaki problem može i mora rešavati razgovorom, a ne blokadama. Kruševac je naš grad. To je dom svih nas. Zato želimo da to bude mesto u kome ćemo svi biti slobodni, poštovani i sigurni. Zato želimo dijalog, a ne blokade i sukobe.

Među građanima je i Bratislav Gašić, ministar odbrane koji je sa svojim sugrađanima izašao i podržao ih u nameri da se svi zajedno izborimo za slobodan i bolji Kruševac, bez blokada i bez nasilja!

Građanima je poručio:

– Još jednom je Kruševac pobedio. Hvala vam puno na tome. Pokazali smo da želimo mir, da radimo, da naša deca uče i napredak pre svega našeg Kruševca a onda i čitave Srbije. Pozivam vas da sledeće subote budemo svi zajedno u Beogradu da vidite gde je posle 12 godina urušavanja od dosmanlijske vlasti Vojska Srbije. Da vidite ponos Srbije. Da svi zajedno budemo gore i da se vratimo u naš lepi Kruševac ponosni i preponosni na sve to što ćete da vidite. Živela Srbija, živeo Kruševac!.

Okupljeni su nosili transparente: „Ne damo Srbiju“, „Za mir protiv blokada“, „Hoću mir!“, „Hoću moj život nazad!“, „Hoću da radim!“, „Hoću da radim!“.

Skup je obezbeđivala policija. Nije bilo incidenata.

O. Milićević

 

