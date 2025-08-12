Čarapanska princeza Sanja večeras na Trgu

Večeras, povodom Međunarodnog dana mladih, sjajna kruševačka pevačka zvezda Sanja Vučić održaće koncert u rodnom gradu sa početkom od 21.00 na Trgu kosovskih junaka

Međunarodni dan mladih je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 12. avgusta. Prvi put obeležen 2000. godine, dan ima svrhu da skrene pažnju na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika, studenata.

Podsećao: Sanja Vučić, rege, ska, džez, dab i pank-rok pevačica, rođena je u Kruševcu 8. avgusta 1993. i bila je glavni vokal srpske R&B-pop grupe Hurricane i benda ZAA.

Muzički se obrazovala odmalena na odsecima solo pevanja, a zanimljivo je da su joj i roditelji pevači. Kao mala od njih je učila stare narodne pesme i sevdalinke. Muzički se usavršavala sa operskom divom Katarinom Jovanović.

Pored srpskog jezika, govori i španski, italijanski, engleski i arapski jezik.

Dana 7. marta 2016. godine Radio televizija Srbije objavila je da će Sanja Vučić predstavljati Srbiju na Pesmi Evrovizije u Stokholmu 2016. godine, sa pesmom Goodbye (Shelter) čiji je kompletan autor Ivana Peters. Pesma je tematski bazirana na problemu nasilja nad ženama. Sanja je nastupila u drugom polufinalu 12. maja i po glasovima žirija i publike plasirala se u veliko finale koje je održano dva dana kasnije. Sveukupno, pesma je završila na 18. mestu.

Sa bendom ZAA nastupala je na najznačajnijim regionalnim festivalima, poput Nišvila i Egzita. Pevala je na engleskom jeziku, a sa bendom do sada ima objavljen jedan album „What about“.

Kao deo grupe Hurricane, Sanja se takmičila na Beoviziji 2020. s pesmom „Hasta la Vista“. Sastav je pobedio na Beoviziji i osvojio pravo nastupa na Pesmi Evrovizije 2020. Takmičenje je otkazano zbog pandemije kovida i umesto njega je emitovan program Evrovizija: Neka Evropa obasja svetlošću, u kome su učestvovale i članice Hurricane-a. Pesma „Loco Loco“ je izabrana za predstavnicu Srbije na Pesmi Evrovizije 2021. u Roterdamu. Grupa je nastupila u drugom polufinalu i plasirala se u finale. Prema glasanju žirija, sastav je završio na 21. mestu od 26 država. Prema glasanju publike je dobila 82 poena i završila na 15. mestu.

Pre dve godine objavila je i solo album prvenac „Remek delo“.

Organizator sutrašnjeg koncerta je Grad Kruševac.