Hitna pomoć imala 175 intervencija tokom vikenda – oprez zbog tropskih temperatura

Tokom proteklog vikenda, Služba Hitne medicinske pomoći Kruševac imala je ukupno 125 ambulantnih pregleda i 50 izlazaka na teren. Među pacijentima su zabeleženi slučajevi sunčanice, kao i veći broj ujeda insekata

– Čim smo došli jutros na posao, imali smo poziv zbog bola u grudima, međutim pacijent je u stabilnom stanju dovezen na Interno odeljenje. Infrarkt nije retka stvar u letnjim mesecima, tako da pacijent se lečio već od povišenog krvnog pritiska, jutros je imao pritisak 200 sa 120 i to nije uspeo da spusti svojom redovnom terapijom, osetio je bol u grudima i nakon toga nas je nazvao – istakla je dr Sandra Stanojević iz službe medicinske hitne pomoći.

Zbog aktuelnih tropskih temperatura, lekari apeluju na građane da se pridržavaju preporuka za zaštitu od vrućine, a posebno upozoravaju kardiovaskularne bolesnike na povećan rizik od pogoršanja zdravstvenog stanja. Treba izbeći izlaganje suncu u periodu od 10h do 17h.

– Vrućine su izrazito visoke zato treba izbeći deo dana kada je sunce najintenzivnije, takođe pacijenti koji uzimaju terapiju, treba da je uzimaju redovno i da unose što više tečnosti – rekla je dr Sandra.