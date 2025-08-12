Manifestacija „Kotlić 2025“ održana na Ćelijskom jezeru

Na Ćelijskom jezeru održana je manifestacija ,,Kotlić 2025“ na kojoj su se učesnici nadmetali u kuvanju riblje čorbe

Titulu za najbolje spremljeni specijalitet dana ponela je ekipa Udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije Republike Srbije. Njihov predstavnik Milovan Čikarić je nagradu u vidu novog kotlića predao timu ,,Vesele domaćice“ iz Subotice, zbog, kako je naglasio, visoke ekološke svesti o očuvanju prirode na ovom području s obzirom na to da su proteklih dana učestvovale u čišćenju priobalja jezera.

,,Kotlić 2025“ je realizovan u okviru manifestacije ,,Miholjski susreti sela“ koju finansijski podržava Ministarstvo za brigu o selu. Zamenica predsednika opštine Brus, Marjana Đokić se zahvalila na podršci resornog Ministarstva.

– Želela bih da izrazim posebnu zahvalnost Ministarstvu za brugu o selu koje nam je dodelilo sredstva radi što bolje realizacije ove manifestacje. Cilj Miholjskih susreta sela je osvežavanje seoskih zajednica kroz druženje, igru, pesmu, takmičenje. Posebno veliko hvala vama koji ste ovde da se družimo i da pošaljemo pozitivnu poruku sa ovog mesta. Neka nam Miholjski susreti sela budu prilika da se okupljamo, podržavano, poštujemo i što je najvrednije, da čuvamo naš identitet – rekla je Đokić.

Pored riblje čorbe, učesnici su kuvali gulaš, pasulj i ostale gurmanluke.

Manifestaciju su upotpunili nastupi Etno grupe Brus i KUD- a ,,Kopaonička frula“, kao i takmičenje u nadvlačenju konopca koje je privuklo pažnju posetilaca.

Organizatori ,,Kotlića 2025“ su opština Brus, Mesna zajednica Zlatari, Turistička organizacija opštine Brus, JKP ,,Rasina“ Centar za kulturu i Sportski centar Brus.

Izvor: Bruski kofer

Foto: Turistička organizacija opštine Brus