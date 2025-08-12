Varvarin: Večeras pozorišna čarolija za sve generacije „Škola za klovnove”

U okviru manifestacije „Leto kulture 2025 – Temnićki natpis”, Opštinska biblioteka „Varvarin” organizuje nezaboravnu pozorišnu predstavu za sve generacije – „Škola za klovnove”

Predstava, čiji je tekst napisao Tode Nikoletić, a režiju potpisuje Fuad Tabučić, donosi vedrinu, zabavu i pravu cirkusku čaroliju.

Muziku za ovu duhovitu priču komponovao je Stevan Milošević, dok je za kostim i scenografiju zaslužna Mirjana Minić, čime će publika uživati i u raskošnim bojama i maštovitim kostimima.

Predstava će biti izvedena u utorak, 12. avgusta 2025. godine, sa početkom u 20 časova, na platou ispred Opštinske biblioteke u Varvarinu. Ukoliko vremenske prilike ne dozvole izvođenje na otvorenom, publika će moći da je pogleda u bioskopskoj sali.

Pokrovitelj događaja je Opština Varvarin, koja i ovog leta pruža svojim sugrađanima raznovrstan kulturni program, a „Škola za klovnove” obećava veče ispunjeno smehom, muzikom i dobrom energijom za najmlađe, ali i za sve koji su zadržali dete u sebi.

Izvor i foto: Temnić info