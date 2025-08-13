Kruševac osvojio prvu nagradu na festivalu u Beloj Palanci

Grad Kruševac je učestvovao na 19. po redu festivalu tradicionalne „banice“ u Beloj Palanci, koji je trajao od 8. do 10. avgusta

Ova manifestacija okupila je majstore starih ukusa i ljubitelje gastronomije iz celog regiona. Ova manifestacija okupila je majstore starih ukusa i ljubitelje gastronomije iz celog regiona.

Direktori ustanova i predstavnici Turističke organizacije Kruševac posetili su Belu Palanku, gde su dočekani uz prelepo gostoprimstvo i pravu domaćinsku atmosferu.

Kruševac je osvojio PRVU nagradu u pripremanju tradicionalne „banice“, što je još jedna potvrda našeg umeća u negovanju i predstavljanju kulinarskog nasleđa.

Foto: Fejsbuk/ Turistička organizacija grada Kruševca