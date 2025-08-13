Kruševac osvojio prvu nagradu na festivalu u Beloj Palanci

Postavljeno: 13.08.2025

Grad Kruševac je učestvovao na 19. po redu festivalu tradicionalne „banice“ u Beloj Palanci, koji je trajao od 8. do 10. avgusta

Ova manifestacija okupila je majstore starih ukusa i ljubitelje gastronomije iz celog regiona. Ova manifestacija okupila je majstore starih ukusa i ljubitelje gastronomije iz celog regiona.

Direktori ustanova i predstavnici Turističke organizacije Kruševac posetili su Belu Palanku, gde su dočekani uz prelepo gostoprimstvo i pravu domaćinsku atmosferu.

Kruševac je osvojio PRVU nagradu u pripremanju tradicionalne „banice“, što je još jedna potvrda našeg umeća u negovanju i predstavljanju kulinarskog nasleđa.

Foto: Fejsbuk/ Turistička organizacija grada Kruševca

Sportski dan u Ribarskoj Banji

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
13. avgust 2025., 16:11
 

Vedro
35°C
Apparent: 34°C
Pritisak: 1015 mb
Vlažnost: 28%
Vetar: 5.6 m/s ENE
UV-Index: 4.75
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top