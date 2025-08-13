Obeležen Međunarodni dan mladih akcijom dobrovoljnog davanja krvi na Bazenima

Povodom Međunarodnog dana mladih, Crveni krst Kruševac i Sportski centar, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša, organizovali su juče akciju dobrovoljnog davanja krvi na otvorenim bazenima u Kruševcu

Kako je istakao Slobodan Antić iz Crvenog krsta, ovo je sedma godina zaredom da se ovakva humanitarna aktivnost uspešno sprovodi na bazenima. On je dodao da se, pored same akcije, u okviru obeležavanja Dana mladih organizuje i obuka volontera, sa ciljem da se podstakne njihovo aktivno uključivanje u humanitarne aktivnosti i rad organizacije.

Dr Mirjana Todorović Simović iz Zavoda za transfuziju krvi iz Niša podsetila je da je tokom letnjih meseci potražnja za krvlju povećana, te je uputila apel svim građanima da se odazovu sličnim akcijama, jer njihova pomoć može spasiti nečiji život.

Odaziv građana bio je dobar, a, kako je naveo Marko Đokić, zamenik direktora Sportskog centra, akcijama se redovno pridružuju i zaposleni u ustanovi, dajući primer društveno odgovornog ponašanja.

Naredna akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana u četvrtak, 14. avgusta, u prostorijama FK Naupare, u periodu od 9h do 13h.