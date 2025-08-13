Humanitarni kamp na Goču

Deca i njihovi roditelji, okupljeni u Udruženju „Čarapansko srce“, boravili su na planini Goč. Besplatan letnji kamp omogućio im je, kako kažu u Udruženju, do sada najveći humanitarni podvig. U šumskom pejzažu Goča, tridesetoro dece i mladih iz Kruševca

Okupilo ih je Udruženje koje pomaže bolesnoj deci i mladima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Svi zajedno na dečijoj planini.

– Dimitrije ne priča, tako da ne može sam da ispriča svoje, i osećanja i događaje ovde, ali je jako srećan što pokazuje osmesima. Par dana pre nego što smo krenuli morali smo da se pakujemo kad je čuo za kamp – kaže Dijana Nikolić, mama tima „Čarapanskog srca”.

Letnji kamp je bio izuzetna prilika za druženje i boravak u prirodi.

– Mi smo svi ovde zajedno i mame dece koja imaju smetnje u razvoju i one koje nemaju decu sa smetnjama u razvoju, odnosno imaju zdravorazvojnu decu. Delimo iskustva, družimo se i koristimo maksimalno ovo dragoceno vreme ovde – navodi profesorka klavira Milena Popović iz Udruženja „Čarapansko srce“.

Beg iz gradske vrućine u Dečije odmaralište na Goču iskoristili su i za učenje kroz NTC igre, vežbe, sportska nadmetanja, muzičku radionicu.

– Ovo znači itekako puno. Posebno za decu sa smetnjama u razvoju koja tokom raspusta često nemaju nikakve aktivnosti van škole i koja su svedena na svoja četiri zida. Takođe za zdravorazvojnu decu ovo znači kako bi spoznali inkluziju i značaj uključenosti i kako smo zaista svi pred Gospodom isti – kaže Sara Popović iz Udruženja „Čarapansko srce“.

Sve je omogućilo osam humatiranih akcija – koncerti, radionice, tribine, prikupljanje priloga. A počelo je proslavom rođendana Kruševljanina koji živi u Briselu.

– On je odlučio da sav novac koji su njegovi drugari i drugarice, gosti zapravo, donirali bude usmeren na naše udruženje – kaže Snežana Popović takođe članica Udruženja.

Udruženje „Čarapansko srce“ već šest godina dokazuje da ima Kruševljana sa velikim, čarapanskim srcem.

Izvor: RTS

Foto: Fejsbuk/ Čarapansko srce