Danas su Gospojinske poklade

To je dan kada se prašta i poslednji je dan kada se mrsi jer sutradan počinje Veliki gospojinski post koji traje dve nedelje

Post predstavlja duhovnu i telesnu pripremu za praznik Velika Gospojina ili Uspenje Presvete Bogorodice i nije samo uzdržavanje od mrsne hrane već i uzdržavanje od loših misli, reči i dela, kao i pojačanju molitava i činjenju dobročinstva. Uspenje Presvete Bogorodice spada u red Bogorodičinih praznika i slavi se 28. avgusta.

Velikogospojinski post je na vodi, osim subotom i nedeljom, kada se dozvoljava ulje i vino, i na Preobraženje, kada se razrešava na ribu.

Ovo je jedan od najvećih hrišćanskih praznika i uspomena je na smrt Bogorodice koja se na ovaj dan vaznela na nebo i predala svoj duh Spasitelju.

Današnje Poklade dobile su naziv po običaju da se na ovaj dan sve uvrede opraštaju, kako bi i nama samima dugovi bili oprošteni i tako rasterećeni dugovanja, što čišći ušli u period nastupajućeg posta. Zato se u narodu, uz čašu, zdravica na ovaj dan kaže: „Oprosti, ulazimo u post kao u more“, a prisutni odgovaraju: „Neka je od boga oprošteno, oprosti i ti meni“.