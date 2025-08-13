Osobe koje pišu i većinu stvari obavljaju levom rukom danas proslavljaju svoj dan – Međunarodni dan levorukih

Datum 13. avgust nije odabran slučajno, uzimajući u obzir da statistike ukazuju da svaka 13. osoba na svetu piše levom rukom. Da li će osoba lakše da koristi levu ili desnu ruku, zavisi od razvijenosti mozga. Kod levorukih osoba podjednako su razvijene obe polovine, ali oni u mozgu imaju znatno više nervnih vlakana.

Istorija obiluje primerima poznatih levorukih osoba, među kojima su umetnici Leonardo da Vinči i Mikelađelo, naučnici Marija Kiri, Albert Ajnštajn i Džejms K. Maksvel, prvi čovek na Mesecu Nil Armstrong, glumci Čarli Čaplin, Robert de Niro i Džulija Roberts, muzičari Betoven, Bah, Džimi Hendriks i Pol Makartni, velike vojskovođe Julije Cezar, Aleksandar Makedonski, Napoleon, čuveni britanski državnik Vinston Čerčil, kao i jedan od trenutno najuticajnijih ljudi sveta, Bil Gejts.

Foto: freepick