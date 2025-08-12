Pečenijada 2025 u Stopanji 6. i 7. septembra

Postavljeno: 12.08.2025

Stopanja – prestonica pečenja i ove godine ostaje verna tradiciji. Jedna od najposećenijih gastronomskih manifestacija u Srbiji „Pečenijada“ biće održana 6. i 7. septembra u Stopanji

Očekuje se više od 20.000 posetilaca koji će uživati u mirisima i ukusima pečenja. Muzički program će biti bogat, sa nastupima vrhunskih pevača narodne i zabavne muzike, kao i folklornih ansambala. Manifestacija će se odvijati pod sloganom „Pečenje spaja ljude“.

Selo Stopanja, smešteno između Trstenika i Kruševca, krije pravu tajnu kulinarskog uživanja. Ovo maleno selo nije samo poznato po svom manastiru i izvoru Veluće, već i po činjenici da ima najviše pečenjara po glavi stanovnika i s pravom nosi titulu „prestonice pečenja“. Prva pečenjara otvorena je tridesetih godina prošlog veka. Svake godine na Pečenijadu pohrli preko 20.000 posetilaca da uživa u mirisima i ukusima svežeg i vrućeg pečenja. Na svakom koraku se okreće po neko prase ili jagnje. U vinskoj i rakijskoj ulici se degustiraju lokalni specijaliteti od šljive, kruške, grožđa. Pred brojnom publikom nastupaju vrhunski pevači narodne i zabavne muzike i folklorni ansambli.

Posetioce očekuje bogat kulturno – umetnički program, brojni koncerti, nastupi folklornih ansambala, zabavni sadržaji za sve generacije i, naravno, najbolje pečenje po kojem je Stopanja poznata širom regiona.

Organizatori najavljuju raznovrsne izlagače, takmičenja, i atmosferu koja svake godine privlači hiljade ljubitelja dobre hrane i dobrog provoda.

Organizatori Pečenijade u Stopanji su Opština Trstenik, Turistička organizacija opštine Trstenik, Narodni univerzitet Trstenik i MZ Stopanja.

O. M.

Foto: Instagram Opština Trstenik, Temnić info

