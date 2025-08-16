Četiri udruženja iz temnićkog kraja dobila finansijsku podršku opštine Varvarin

Opština Varvarin i ove godine nastavlja da pruža podršku civilnom sektoru, izdvojivši 500.000 dinara za finansiranje projekata udruženja građana koja deluju u temnićkom kraju. Sredstva su dodeljena organizacijama koje su konkurisale sa svojim projektima i ispunile uslove javnog poziva

Povodom dodele ugovora o sufinansiranju, predsednica opštine dr Violeta Lutovac Đurđević organizovala je prijem za predstavnike četiri udruženja koja su ove godine dobila finansijsku podršku: „Sejači sreće” iz Sela Varvarin, „Naša deca 037” iz Gornjeg Katuna, „Vrdenovački orlovi” iz Obreža i „Dolina Bačine” iz Bačine.

– Kontinuirano radimo na tome da podržimo udruženja građana, jer ona svojim aktivnostima značajno doprinose razvoju naše opštine. Kroz finansijsku podršku želimo da podstaknemo projekte koji unapređuju kulturni i društveni život, promovišu turistički potencijal našeg kraja, ali i posebnu pažnju posvećuju najmlađima i najosetljivijim kategorijama društva. Na taj način gradimo jaču, solidarniju i perspektivniju opštinu za sve naše sugrađane – istakla je dr Violeta Lutovac Đurđević.

Potpisivanju ugovora prisustvovala je i pomoćnica predsednice opštine Marija Brajović, a kroz programe koje ove godine Opština Varvarin finansijski podržava „Sejači sreće” nastaviće sa radovima na uređenju dvorišta Mesne zajednice Selo Varvarin, „Naša deca 037” iz Gornjeg Katuna održaće niz aktivnosti u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, „Vrdenovački orlovi” izgradiće montažnu pozornicu u Vrdenovcu (Obrež), dok će „Dolina Bačine” održati niz edukativnih aktivnosti u radu sa najmlađim meštanima Bačine.

