Džez koncerti ispred KCL-a: Marko Đorđević trio i Zašto Kafka?

Na platou ispred Kulturnog centra u petak i subotu u 21 sat biće održani džez koncerti bendova Zašto Kafka? i Marko Đorđević trio

Sutra u 21 čas nastupa bend Marko Đorđević trio.

Trio čine Aca Pejčić, svestrani multiinstrumentalista na domaćoj sceni i Gagi Heinrich, povratnik iz SAD-a, gde je nedavno magistrirao gitaru i jazz kompoziciju. Jedan od najboljih svetskih bubnjara Marko Ðorđević već dve decenije živi i gradi uspešnu karijeru u Njujorku, a domaći džez auditorijum imao je prilike da se upozna sa njegovom muzikom na otvaranju Beogradskog džez festivala 2007. godine. Modern Drummer magazin naziva ga „bubnjarem svetske klase” i „pravim inovatorom”.

Njegov talenat rezultirao je saradnjama sa Lionelom Louekeom, Wayneom Krantzom, Ericom Lewisom, Aaronom Goldbergom i drugim izvanrednim umetnicima, a uvršten je u knjigu The New Face Of Jazz, koja predstavlja najznačajnija imena savremene svetske džez scene. Ðorđević radi kao gostujući predavač na bostonskom Berkliju, najčuvenijem muzičkom koledžu na svetu, na kojem se, između ostalog, izučava džez muzika. Njegova virtuoznost i inovativnost prepoznate su širom sveta, a za sebe voli da kaže da je „najbolji golman među bubnjarima i najbolji bubnjar među golmanima.”

U subotu u 21 čas nastupiće bend Zašto Kafka?

Bend Zašto Kafka? nastao je kao rezultat dugogodišnjeg (5-10 godina) zajedničkog rada trojice autora kroz prethodne instrumentalne sastave koji nisu doživeli svoja zvanična izdanja (Mantra i P.U.T.). U tom procesu transformacija, iskristalisala se sama po sebi forma tria koji je počeo oblikovati nove i preoblikovati stare kompozicije nastale u pređašnjem periodu zajedničkog muzičkog stvaralaštva. Muzika koju bend stvara za sada nije dobila žanrovsku odrednicu sem da je instrumentalna muzika u pitanju. Svakako se osećaju uticaji progresivne muzike 70-tih i modernog zvuka sadašnjice. Bend je uspeo naći spoj od fripovskog King Crimson-a do modernog J Dilla-e. Klasična forma pesme nije neophodna da bi bend kroz sebi svojstven zvuk ispričao svoju priču. Ta priča uvek na kraju rečenice nosi znak pitanja, Zašto Kafka? Članovi benda: Marko Panić (gitara), Ljubiša Milošević (bubanj) i Siniša Hadži-Antić (bas gitara).

Foto: Fejsbuk/ KCK