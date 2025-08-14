OŠ Dragomir Marković: Do početka školske godine završetak radova
Postavljeno: 14.08.2025
U Osnovnoj školi Dragomir Marković u Kruševcu do početka školske godine biće završeni radovi na rekonstrukciji podova i zameni unutrašnje stolarije
– Uvek se trudimo da u početak školske godine uđemo spremni i obezbedimo najbolje uslove za naše učenike. Nastavljamo rekonstrukciju poda i zamenu unutrašnje stolarije – rekao je direktor OŠ „Dragomir Marković“ Bojan Minović.
Prethodnih godina bilo je više investicija u oblasti energetske efikasnosti. Završena je spoljna izolacija, a projekat za postavljanje energetskih panela je spreman, najavljuje Minović:
– Od 1. septembra ćemo imati 1.110 učenika koji su raspoređeni u 46 odeljenja. Imamo i dva kombinovana odelejenja u Lomnici i Trmčaru.
Radove finasira grad Kruševac, a unutrašnja stolarija biće zamenjena i u područnom odeljenju u Lomnici.
Ukupna vrednost radova je skoro dva miliona dinara.
Foto: Screenshot YouTube RTK
