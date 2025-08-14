OŠ Dragomir Marković: Do početka školske godine završetak radova

Postavljeno: 14.08.2025

U Osnovnoj školi Dragomir Marković u Kruševcu do početka školske godine biće završeni radovi na rekonstrukciji podova i zameni unutrašnje stolarije

Uvek se trudimo da u početak školske godine uđemo spremni i obezbedimo najbolje uslove za naše učenike. Nastavljamo rekonstrukciju poda i zamenu unutrašnje stolarije – rekao je direktor OŠ „Dragomir Marković“ Bojan Minović.

Prethodnih godina bilo je više investicija u oblasti energetske efikasnosti. Završena je spoljna izolacija, a projekat za postavljanje energetskih panela je spreman, najavljuje Minović:

Od 1. septembra ćemo imati 1.110 učenika koji su raspoređeni u 46 odeljenja. Imamo i dva kombinovana odelejenja u Lomnici i Trmčaru.

Radove finasira grad Kruševac, a unutrašnja stolarija biće zamenjena i u područnom odeljenju u Lomnici.

Ukupna vrednost radova je skoro dva miliona dinara.

Foto: Screenshot YouTube RTK

