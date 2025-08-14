Gradska toplana: Pripremne radnje da grejna sezona počne na vreme

U Javnom preduzeću Gradska toplana u toku su sve pripremne radnje kako bi grejna sezona počela na vreme

U toku su i radovi na podstanici u naselju Bare (zamena ventila i ugradnja merača). Što se tiče dobavljača energenata svi Ugovori su potpisani početkom maja, istakao je direktor Milutin Tasić.

– Užirbano se radi i na zameni dela cevi kako bi sama proizvodnja tekla bez većih problema. Obzirom na zakonsku obavezu Republike Srbije da se od naredne grejne sezone krene po obračunu po potrošnji, a ne po kvadraturi Gradska toplana radi užurbano i na toj polju. Ukoliko dođe do takvog načina obračuna, blagovremeno ćemo obavestiti sve korisnike – istakao je direktor Gradske toplane Milutin Tasić.

Naredna grejna sezona počeće po planiranom planu grejne sezone. Ukoliko vremenski uslovi budu drugačiji grejna sezona se može odložiti ili započeti ranije. Pravilo je da se kotlovi pale kada spoljna temperatura bude 12 stepeni celzijusovih.

Foto: Screenshot YouTube RTK