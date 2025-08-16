Olivera Kolarević: Jastrebac je biološki rezervoar od međunarodnog značaja

U svojim šumama i padinama, Veliki Jastrebac krije veliko prirodno bogatstvo. Međutim, pritisci u vidu ljudskog delovanja i klimatskih promena sve više ugrožavaju ovaj jedinstveni ekosistem. U razgovoru za naš magazin, profesorka bilogoije Olivera Kolarević otkriva koliko je Jastrebac važan za očuvanje prirodne ravnoteže i šta su najveće pretnje njegovoj biološkoj raznovrsnosti

Kako biste ocenili stanje ekosistema na Velikom Jastrepcu?

– Jastrebac je jedan od najlepših planinskih masiva u Srbiji, poznat po svojoj prirodnoj lepoti i biodiverzitetu. Položaj Jastrepca, sa nadmorskom visinom od oko 1.200 metara, kao i klima i geografski uslovi, čine ga domom za brojne biljne i životinjske vrste, ali i posebnim ekološkim značajem.Jastrebac je poznat po raznolikosti flore i faune. Na ovom području rastu brojne vrste planinskih i šumskih biljaka, uključujući zaštićene vrste. Prisustvo vrsta kao što su: hrast, bukva, smrča, bor i razne vrste ružičastih i ljubičastih biljaka, kao i brojne vrste gljiva, govori o kvalitetu ekosistema.Što se tiče faune, Jastrebac je dom brojnim životinjama, kao što su: divlje svinje, srne, lisice, divlji zečevi i razne vrste ptica, kao što su orlovi, sokolovi i razne vrste sova. Ekosistem Jastrepca, kao i većina drugih prirodnih područja, podložan je ljudskim aktivnostima koje mogu ugroziti njegovu ravnotežu i naš je zadatak podići ekološku svest građana o očuvanju parka prirode.. Neadekvatno korišćenje prirodnih resursa, kao što su krčenje šuma, nelegalno sečenje mogu dovesti do degradacije prirodnog okruženja.Takođe, klimatske promene imaju sve veći uticaj na ekosistem, jer promene temperature i količine padavina mogu uticati na rast biljaka, a samim tim i na životne uslove životinja koje zavise od određenih biljnih vrsta.. Dana 4. septembra 2024. godine, Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je da je pokrenut postupak za zaštitu prirodnog područja I kateggorije područja Parka prirode „Veliki Jastrebac”. Vlada Srbije donela je Uredbu o proglašenju Parka prirode „Veliki Jastrebac” 5. decembra 2024. godine.

Koje biljne ili životinjske vrste su najugroženije i zašto?

– Veliki Jastrebac, kao i mnoga druga prirodna područja, suočava se sa raznim pretnjama koje ugrožavaju biljni i životinjski svet. Razlozi ugroženosti biljnih i životinjskih vrsta na ovom području su različiti, ali se najčešće odnose na ljudske aktivnosti i klimatske promene. Ugrožene biljne vrste ću samo neke nabrojati.

Lale su među najlepšim prolećnim biljkama koje rastu na Jastrepcu. Međutim, zbog preteranog branja i ugroženosti staništa, neke vrste lala su ugrožene. Takođe, smanjivanje prirodnih staništa i klimatske promene doprinose njihovom opadanju. Ružičasti divlji ljiljan raste u senkama planinskih šuma i na kamenitim padinama. U prošlosti je bila česta, ali danas je značajno smanjen broj ovih biljaka zbog krčenja šuma, promene upotrebe zemljišta i nekontrolisanog branja. Borovi i smrče ove vrste su takođe ugrožene jer su osetljive na bolesti i klimatske promena.Od životinjskih vrsta orlovi su jedna od najugroženijih vrsta ptica na Jastrepcu. To su veliki mesojedi koji zavise od velikih prostora za lov i gnezdanje. Njihova populacija opada usled uništavanja staništa. Izdvojila bih i lisice ali i divlje svinje.Razlozi ugroženosti su klimatske promene. Podizanje temperatura, kao i promene u količini padavina, mogu da poremete balans u ekosistemu. Promene klime dovode do promene u obrascima rastućih sezona za mnoge biljke i migracionih obrazaca za životinje, ljudski faktor ali i degradacija staništa koja se smanjila i sprečila proglašenjem Parka prirode. Stalno i održivo upravljanje prirodnim resursima na Jastrepcu je od ključne važnosti. Razvoj programa zaštite i praćenja populacija ugroženih vrsta, kao i edukacija javnosti, mogao bi značajno doprineti očuvanju biodiverziteta ovog regiona.

Postoje li endemske ili reliktne vrste koje su od međunarodnog značaja?

– Na Velikom Jastrepcu se mogu naći neke endemske i reliktne vrste koje imaju međunarodni značaj zbog svoje retkosti, biološke vrednosti i ugroženosti. Ove vrste su važne za očuvanje biodiverziteta na globalnom nivou, ali i za dublje razumevanje ekoloških i klimatskih promena. Endemske vrste Centaurea jastrebiensis – Endemska vrsta iz roda Centaurea koja je prisutna samo na Jastrepcu. Zbog svoje ograničene rasprostranjenosti, ovo je biljka od velikog značaja za očuvanje biodiverziteta regiona.Na Jastrepcu rastu endemske vrste lala, poput Tulipa praecox i drugih, koje su veoma osetljive na promene u staništu. Endemska vrsta ljiljana koja se može naći u planinskim regionima Jastrepca i drugih sličnih područja. Zbog ugroženosti staništa, ova vrsta zahteva zaštitu. Reliktna vrsta bora koja je preživela iz poslednjih ledenih doba i koja danas raste na ograničenim područjima kao što je Jastrebac. Ova vrsta je veoma značajna za proučavanje klimatskih promena i adaptacije. Reliktna vrsta irisa koja se nalazi na kamenitim padinama i u suvim područjima Jastrepca. Ova vrsta ima ograničenu rasprostranjenost i važna je za istraživanje evolucije biljaka na Balkanu. Životinje od međunarodnog značaja izdvojila bih vuka koji je reliktna vrsta koja je nekada bila rasprostranjena u čitavoj Evropi, ali je danas ograničena na manje oblasti, poput Jastrepca. Njegova zaštita je važna za održavanje ekosistemske ravnoteže i biocenoza. Druga vrsta Zlatni orao je ugrožena vrsta orla koja se može naći na Jastrepcu i drugim srpskim planinama. Ova vrsta je od međunarodnog značaja, jer je retka i ugrožena, te je potrebno obezbediti njegovu zaštitu i očuvanje staništa.

Foto: Miloš Filić

Koliko je Jastrebac značajan kao biološki rezervoar?

– Sve vrste na Jastrepcu doprinose širokom biodiverzitetu dok endemske i reliktne vrste na Velikom Jastrepcu su važan deo biodiverziteta regiona i sveta. Njihova zaštita nije samo od lokalnog, već i od međunarodnog značaja, jer doprinose očuvanju prirodnog nasleđa i stabilnosti ekosistema.

Kakva je prostorna raspodela i stanje šumskih zajednica (npr. planinski javor, bukva, jela)?

– Šumske zajednice na Velikom Jastrepcu predstavljaju važan element ekosistema, jer su ključne za održavanje biodiverziteta, kao i za stabilnost zemljišta, vodne režime i klimatske uslove. Prostorna raspodela i stanje ovih šuma su od velikog značaja, jer odražavaju kako prirodni procesi, tako i ljudske aktivnosti koje utiču na ovaj prostor. Veliki Jastrebac, kao planinski masiv, ima specifične uslove za razvoj različitih tipova šuma, ali su ove zajednice takođe pod velikim pritiskom zbog ljudskih aktivnosti i klimatskih promena.. Planinski javor raste uglavnom na umerenim visinama (oko 1.000 do 1.400 metara), ali se može naći i na nižim područjima u višim dolinama. On je tipičan za šumske zajednice koje rastu na vlažnim, krečnjačkim i plodnim zemljištima.U Jastrepcu, javor raste kao sastavni deo šumskih zajednica u mešovitim šumama, gde se često nalazi u kombinaciji sa bukvom, hrastom i smrčom.. Bukva je jedna od najprisutnijih vrsta na Jastrepcu, i to na većim nadmorskim visinama (od 900 do 1.400 m). Raste u mešovitim šumama, ali je takođe i dominirajuća vrsta u nekim delovima. Šumske zajednice na Jastrepcu su uglavnom mešovite, sa bukvom, planinskim javorom, jelom, smrčom i borovima kao dominantnim vrstama. Severne padine su obično hladnije i vlažnije, gde se preferira rast bukve i smrče, dok su južne padine toplije i suvlje, što omogućava rast bora i srednjih planinskih vrsta.

Šumske zajednice na Velikom Jastrepcu su veoma raznolike i bitne za ekosistemski balans regiona. Vrste kao što su bukva, planinski javor, jela i smrča predstavljaju ključne sastavne delove ovih šuma.

Da li se primećuje degradacija staništa – bilo usled seče, erozije, požara ili klimatskih promena?

– Degradacija staništa na Velikom Jastrepcu je prisutna i postoje brojni faktori koji doprinose ovom procesu, uključujući seču, eroziju, požare i klimatske promene. Ovi faktori imaju značajan uticaj na prirodne ekosisteme i mogu dovesti do dugoročnih posledica za biodiverzitet regiona. Stavljljnjem Velikog Jastrepca pod zaštitom i pravilnom ekološkom edukacijom svi nedostaci mogu se ukloniti i doprineti održivom razvoju.

Kako bi nauka i obrazovanje mogli da doprinesu boljem razumevanju značaja Jastrepca kod šire javnosti?

– Nauka i obrazovanje igraju ključnu ulogu u podizanju svesti i razumevanju značaja Velikog Jastrepca, kako za lokalnu zajednicu, tako i za šire društvo. Brojni projekti realiyovani kroy lokalne akcione planove ukayuju na to da Kruševac ima kapacitet ya neformalno Jastrebac nije samo prirodni rezervat, već i kulturno i ekološko nasleđe koje treba razumeti, čuvati i preneti budućim generacijama. Ovo je izuzetno važno ne samo za očuvanje biodiverziteta, već i za dugoročnu održivost prirodnih resursa i lokalne ekonomije.