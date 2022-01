Pod uticajem Saturna bićete pred zadacima koji će od vas zahtevati koncentraciju i posvećenost. To bi možda mogao da bude ulazak u brak, za neke predstavnike ovog znaka dobijanje deteta, pokretanje privatnog posla, kupovina prve nekretnine ili početak školovanja

Pre nekoliko godina niste bili spremni da se prihvatite obaveza koje ćete prigriliti sada ali Saturn koji upravlja konceptom vremena, pripremio vas je na to u 2022.

Mart i april bi trebalo da budu spektakularni meseci kada je ljubav u pitanju zahvaljujući prolasku Marsa kroz vaš znak i to u periodu od 5. marta do 14. aprila. Venera vam donosi šarm i harizmu i to baš tog 5. marta koji je za Vodolije najsrećniji dan u godini. Taj datum mogao bi da označi početak ljubavi između vas i nekog novog, ili ako ste već u vezama ili braku, da ponovo pokrene nežnosti privrženost između vas i partnera.

Za Vodolije 2022. godina će biti godina pozitivnih dešavanja. Ući će u pozitivan i uspešan finansijski period, verovatno najbolji posle dugo vremena. Imaćete prilike da putujete, da pronađete rešenje za porodične probleme ali i da potpišete vredne ugovore. Bićete uspešni u finansijski potezima i ostvarićete zapažene rezultate. Ostvarićete zacrtane ciljeve, postižete uspeh, ipak, pri finalizaciji radnih zadataka ćete nailaziti na poteškoće. Ovo će biti godina kada ćete iskusiti i ljubav i romatiku i to će biti prisutno i krajem godine i nastavlja se na početak 2023.