Retrospektiva: Sportska 2021. godina – OKTOBAR

– Zaista tužno, odlaze velikani, zlatni momci. Teško mi je da pričam, ali vraća mi se sećanje na Bobana još kada smo zajedno igrali u Kruševcu. Setim se njegovih saveta, druženja… On je bio jedan divan čovek, jedinstven, neponovljiv, ma, dasa i po – ispričao je za GRAD Goran Grbović, saigrač i zemljak Bobana Petrovića, nekoliko dana nakon što nas je napustila još jedna sportska legenda

Po bivšem košarkašu Napretka i reprezentacije Jugoslavije, Bobanu Petroviću, nazvano je obnovljeno košarkaško igralište, u međuvremenu otvoreno u Ulici Stefana Prvovenčanog, u naselju Bare, u okviru Mocartove akcije “Sto terena za jednu igru”. Otvaranju je prisustvovala i Bobanova ćerka Jelena:

– Na žalost, ja sam ovde, a ne moj tata, ali treba da gledamo unapred, kao što je i on uvek činio. I treba da se radujemo tome da će nove generacije moći da budu inspirisane onim što je moj tata u sportu postigao.

Boban Petrović je, inače, preminuo u Južnoafričkoj Republici, nekoliko dana nakon što je doživeo saobraćajnu nesreću.

Pilot paraglajdera Vladimir Bačanin iz PK „Air 037“ iz Kruševca postao je državni prvak za 2021. godinu u paraglajdingu u disciplini prelet. Najbolji je bio i na Predevropskom prvenstva – test takmičenju za Evropsko prvenstvo koje će se ove godine održati u Nišu

Karate klub Kruševac dobio je novu opremljenu salu za treninge u naselju Ujedinjene nacije. Sala se prostire na 600 kvadratnih metara, a u kompletno opremanje uloženo je oko 200 hiljada evra.

Svetski seniorski kup odigran u Sofiji bio je tradicionalno uspešan za srpske takmičare. Najbolji rezultat ostvarila je Kruševljanka Marija Sudimac, osvojivši bronzanu medalju u konkurenciji ženskog singla.

Nastavlja se uspešna karijera kruševačkog fudbalskog sudije Dalibora Đurđevića. Prihvatio je ponudu kiparskog fudbalskog saveza i napustio Srbiju. Zvanično je imenovan za VAR instruktora, zaduženog za obuku sudija i implementaciju istoimenog programa u toj zemlji.

