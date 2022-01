Već dugo ste skoncentrisani na svoju karijeru, ali ste tokom 2021. godine počeli polako da pravite balans u svom životu. Sada, ulazite u drugačiji period.

Jupiter će biti u vašoj petoj kući od 28. decembra 2021. do 10. maja 2022. a onda i opet krajem godine, i to će biti vreme pravog uživanja u ljubavi i romantici za vas, imaćete puno zabave, nežnih trenutaka, podjednako same Škorpije i one koje su u vezama ili braku.

Sam početak godine pruža vam nove mogućnosti! Otvara vam ulazak u ozbiljne pregovore oko pokretanja dugoročnih poslova, ulaganja u investicije, koje mogu da se dobro isplate. Važno je da se dobro organizujete, isplanirate postizanje rokova.

Ostvarićete napredak i u zajedničkim poslovima, poboljšaćete odnos sa poslovnim partnerima, a novine vam mogu doneti ozbiljno poboljšanje finansija. Krajem godine budite diplomata, pokušajte da se kontrolišete, budite strpljivi. Lako možete ući u konflikt sa nadređenima. U tom periodu očekujte finansijske poteškoće.

Inače, najbolji period za ljubavni život vam je nakon što Jupiter izađe iz svog retrogradnog hoda, odnosno između 20. novembra i 20. decembra.

Ilustracija: Pixabay