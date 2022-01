Astro vodič kroz 2022 – VAGA

Nešto posebno vam se sprema u 2022. Neptun se sreće sa Jupiterom u Ribama 12. aprila i to se za Vage dešava samo jednom u životu – i to u 2022. godini! To vam donosi veliku sreću na profesionalnom planu. Jupiter vam je naklonjen i od 10. maja do 27. oktobra, a onda i krajem godine, pa sve do 16. maja 2023.

U vašoj kući braka i ozbiljnih veza kao i velikih saradnji, Jupiter donosi puno sjaja i pozitivne energije. Vaš partner će verovatno gurati stvari da se pokrenu i negde vas usmeriti ka tome da se vežete. Ako ste u vezi i zaljubljeni ste, vrlo je moguće da ćete se veriti ili čak i venčati.

Generalno gledano, imate dobru godinu ispred sebe. Dobar je period u februaru i martu i imaćete baš puno vremena tada za zabavu i nova poznastva ako ste sami. Obratite pažnju na 6. mart kada će se Mars i Venera sresti u Vodoliji, vašoj kući ljubavi, jer tada će se desiti neverovatna hemija između vas i još jedne osobe koja vam je bitna.

Na poslovnom planu bez većih trzavica, sve će teći po planu. Čak i ako ste imali problema sa poslom, lako ćete naći novo zaposlenje, samo je potrebno da ga potražite jer vas čeka napredak u 2022. Početkom godine se usmerite na ostvarenje finansijskih planova, nove investicije. U februaru ćete uspeti da razradite jedan plan, koji će vam omogućiti dobru zaradu. Naravno, pod uslovom da prihvatite veći stepen rizika i finansirate novac u nove investicije.