Alge na otvorenom bazenu, nadležni uveravaju da je kupanje bezbedno

Na samom kraju letnje sezone na otvorenim kruševačkim bazenima pojavile su se alge. U Sportskom centru i Zavodi za javno zdravlje tvrde da je pojava algi u ovom periodu uobičajena, a da je i pored toga voda ispravna i da kupači nisu ugroženi

Da se alge jesu pojavile u jednom delu olimpijskog bazena potvrdio je za Kruševacgrad i direktor sportskog centra u Kruševcu, Dragan Lazić koji kaže da je to normalna pojava u ovo doba godine.

– Alge ni na koji način ne utiču negativno na kvalitet vode, nisu štetne. Uskoro zatvaramo letnju sezonu, pa se ne isplati da zovemo ronioce da ih uklone. Voda je tokom cele sezone apsolutno ispravna i bakteriološki i hemijski, bezbednost kupača nije ni na koji način ugrožena – kaže Lazić za naš portal.

Lazićeve reči potvrdili su i u Zavodu za javno zdravlje Kruševac. U Zavodu su nam rekli da je ispitivanje ispravnosti vode na kruševačkim bazenima poslednji put rađeno 4. i 7. septembra, i da su uzorci tada bili hemijski i bakteriološki ispravni.

Kako kažu u Zavodu, alge koje su se pojavile nisu opasne, jer ne ispuštaju mikrotoksine. Zelenilo koje se skuplja, nekima može pokvatriti vizuelni doživljaj, a taj problem se lako može rešiti čišćenjem bazena.

Razgovarali smo i sa kupačima. Jelena (70), kaže da zbog straha od Covid virusa nije često posećivala bazen. Alge nije ni primetila.

– Nisam ni znala da su to alge, primetila sam nešto dole po dnu, mislila sam da se boja sa pločica skinula, ne znam da li mogu da budu štetne, već sam se kupala ovih dana, ovo je javni bazen, ja imam poverenje u njih da vrše kontrolu.

Gordana (44), kaže da su joj bazeni ovog leta bili zamena za more, na koje nije mogla da ode zbog trenutne epidemiološke situacije. Alge koje su se pojavile ne kvare joj užitak na bazenu:

-Meni su alge divne, volim prirodu, liči na more. Nisam imala nikakve posledice na svojoj koži, niti bilo kako, a dolazim svaki dan.

Zbog novonastale situacije izazvane kovid virusom letnja sezona bila je teška i puna izazova za Sportski centar. Početak sezone bio je loš zbog pojačanih epidemioloških mera i lošeg vremena.

– Mi smo se maksimalno potrudili da sprovedemo mere koje su bile propisane i da sezona ima produžetak u septembru mesecu, zbog vremenskih prilika koje pogoduju. Bazeni će raditi do prve ozbiljne kiše, plan je bio do kraja avgusta, ali smo zbog lepog vremena odlučili da produžimo. Radno vreme bazena je od 10 do 18h, zatvoreni bazen radi za klubove za sada, a što se tiče rekreacije korisnika upućujem ih na otvoreni bazen koji još uvek radi i koji je bezbedan – kaže Lazić.

