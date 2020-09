Tradicionalna Evropska nedelja mobilnosti u Kruševcu će se održati od 16. do 22. septembra. U tom periodu, prema rešenju Gradske uprave, Vidovdanska ulica će svake večeri od 18 do 21 čas biti zatvorena za motorni saobraćaj na potezu od raskrsnice sa Takovskom i Topličinom do Trga kosovskih junaka

Vidovdanska ulica će od srede narednih nedelju dana u pomenutom periodu biti zabranjena za sve vrste vozila, osim za vozila hitne pomoći i vatrogasne službe, navodi se u rešenju. Takođe, u ova tri sata zabranjuje se i zaustavljanje i parkiranje sa desne strane ulice, a privremeno se ukida i autobusko stajalište kod Doma sindikata.

Saobraćaj će u isto vreme biti u prekidu i u Balkanskoj od Brijanove do Trga, a autobuski saobraćaj se preusmerava kroz Takovsku ulicu.

Povodom Evropske nedelje mobilnosti – u večernjim satima se zatvara glavna ulica

