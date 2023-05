Pitali smo za Vas: Šta će biti sa starim skejt-parkom

Izgradnja novog skejt-parka u Kruševcu, podstakla je pitanje kod sugrađana šta će biti sa starim skejt-parkom, koji se nalazi u okviru kompleksa otvorenih bazena. Kako smo saznali iz kruševačkog Sportskog centra, sprave iz nekadašnjeg skejt-parka uskoro će biti uklonjene, tako da na ovom mestu više neće biti moguća vožnja skejtbordova. Dok isčekuju novi skejt park, kruševački skejteri su pomalo nostalgični za starim prostorom gde su se od 2007. godine okupljali i družili

– Sprave iz skejt-parka ćemo uskoro ukloniti, jer su stare i dotrajale. Iskreno, to što je skejt-park bio u okviru kompleksa otvorenih bazena, nije bilo dobro ni za one koji voze skejt, ali ni za nas i drago mi je da uskoro dobijamo i novi skejt park. Deca su se ovde često preskakala, što je jako opasno, neka su vozila skejtove i po praznim bazenima i tribinama, to je bio dugogodišnji problem koji je rešen – kaže Predrag Milenković, direktor Sportskog centra u Kruševcu.

U narednim godinama, u planu je potpuna rekonstrukcija prostora na kome se nalazi stari skejt-park, zajedno sa košarkaškim i teniskim terenom.

– U planu nam je uređenje ovog dela kompleksa, ideja je da tu postoji jedan bazen srednje dubine, za neplivače, sličan kao ovaj zatvoreni, da svuda bude iste dubine i jedan manji, namenjen omladini, koji bi imao šank i stolice u vodi i bio bi idealan za letnje žurke koje organizujemo na bazenu svake godine i koje su veoma posećene – uverava Milenković.

Dok iz Sportskog centra prave nove planove i dok se novi i bolje opremljeni skejt-park gradi, na površini od oko 700 kvadratnih metara na lokaciji „Stari aerodrom“, kruševačke skejtere, pomalo hvata nostalgija za starim prostorom, koji se sve ređe posećuje.

– Meni je malo krivo što je taj park pojeo zub vremena, jer je on povod zašto sam krenuo da vozim skejt još 2007. godine kada je otvoren i zašto sam upoznao ljude sa kojima se i dan danas družim, a sa nekima se i orodio ako se kumstvo računa. Stari park je obeležio dobar deo mog života, tako da ima sentimentalnu vrednost. Pored toga što su generacije učile trikove na tim spravama u skejt parku, on je bio uporište neke kruševačke subkulture skejtera i alternativaca. Setimo se Skejt festova, takmičenja i svirki u njemu – evocira uspomene Đorđe Živković, skejter Sportskog udruženja „Pirus“ iz Kruševca.

Skejt park je i dalje u voznom stanju, ali već godinama skejteri nemaju adekvatan pristup zbog toga što je sklonjena ograda koja ga je delila od kompleksa otvorenih bazena. Tokom letnje sezone, dok kupači borave na bazenu, skejt park nije mogao da se koristi, a u večernjim časovima, često je bio zaključan, zbog čega su se mladi preskakali preko visoke ograde, kako bi mogli da voze. A i kada se preskoče, mladi, među kojima je i mnogo početnika, izlagali bi se dodatnom riziku – vožnjom u blizini dubokih bazena ispunjenih vodom.

– To što nismo imali adekvatan pristup parku je možda i bio razlog da se izborimo za novi skejt park, koji je u procesu izgradnje i biće završen do kraja maja. Mogu da kažem da će novi skejt park biti najsavremeniji u Srbiji i predstavljaće omaž kako starom parku tako i starom skejt spotu „Kocka“, ispred Suda, jer će imati replike skejt elemenata koje smo godinama vozili. Sa setom napuštam stari park, ali se radujem otvaranju novog. Takođe radujem se novim, mlađim generacijama skejtera koje će izroditi ovaj skejt park – navodi Živković.

Svečano otvaranje novog skejt parka biće 1. jula, a mladi će moći da uživaju u celodnevnom programu koji će obuhvatati skejt takmičenje, muzički program, predstavljanje projekta „Poguraj se – Mala škola skejta“ i druge aktivnosti.

Marija Janković

Tekst je deo projekta „Mediji po meri građana“ podržan od „Slavko Ćuruvija fondacija“.