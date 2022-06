Otvoreni bazeni počeli sa radom

Kupališna sezona na Otvorenim bazenima počela je danas (13. jun). Bazeni će raditi svakog radnog dana od 10 do 19 časova, a vikendom od 9 do 19 časova, do kraja avgusta, onda kada to vremenski uslovi dozvole

– Danas je ulaz bio besplatan, ali broj posetilaca je mali, najverovatnije zato što je vreme oblačno. Tobogan ćemo pustiti u rad onda kada broj dece na bazenima bude veći – rekao je Marko Radojević, spasilac na bazenima.

Bez obzira na broj posetilaca, spasioci u punom sastavu brinu o bezbednosti kupača.

– Za sada nemam u planu odlazak na more, pa su bazeni odlična zamena ukoliko ne odem na letovanje. Primetio sam da su renovirali ulaz, toalete i oko bazena, tako da ne možemo da se okliznemo, što je za svaku pohvalu – kazao je Šljivić Nemanja (19) za KruševacGrad.rs.