Zvezda lako do pobede u Kruševcu (4:1)

U 29. kolu Super lige Srbije lider na tabeli rutinski došao do 17. pobede u nizu. Po kišovitom vremenu i teškom terenu, Crvena zveza pobedila Napredak sa 4:1

Gosti su od početka kontrolisali igru, ali se Napredak dobro branio do 20. minuta utakmice, kada je dosuđen penal u njihovu korist. Gajić je prošao po desnoj strani, ušao u kazneni prostor i poslao loptu koja je pogodila Sprema u ruku. Sa 11 metara, Aleksandar Katai je bio siguran za 0:1.

Posle samo četiri minuta je Mirko Ivanić šutirao sa distance, golman Živković je odbio loptu do Falćinelija koji ne greši za 0:2. Tim rezultatom se otišlo na odmor.

U 71. minutu Zvezda je povela sa 0:3, kada je jednu odbijenu loptu Ben, koji je zamenio Kataija, poslao u gol. Samo minut kasnije Napredak je smanjio vođstvo gostiju, kada je nakon odličnog centaršuta sa desne strane Luka Milunović uspeo da pogodi mrežu svog nekadašnjeg tima. Goleada je nastavljena tri minuta kasnije, tada je Milan Pavkov nastavio svoju seriju i potvrdio dobru formu pred derbi protiv Partizana.

– Pokušali smo da odigramo najbolje na ovakvom terenu, bez glavnog organizatora igre, ali mislim da je gol iz penala odlučio. Posle toga bilo je samo pitanje kako će se utakmica rezultatski završiti. Sve u svemu, imamo mi utakmice na kojima treba da tražimo bodove i opstanak i samo se tome nadam. Ovo je već prošlost – rekao je posle utakmice šef stručnog štaba Napretka Milan Đuričić.

Prvenstvo se nastavlja već u sredu. U 30. kolu Napredak očekuje gostovanje u Nišu, Radničkom.

Napredak – Crvena zvezda 1:4 (0:2)

Stadion: Mladost. Sudija: Jovan Šegrt. Strelci: Milunović u 72. minutu za Napredak, a Katai (iz jedanaesterca) u 21, Falćineli u 25, Ben u 71. i Pavkov u 76. minutu za Crvenu zvezdu. Žuti karton: Spremo (Napredak).

Napredak: Živković, Marinković, N. Milovanović (od 82. Đeković), Mršić, Spremo (od 82. Laban), Zonjić, Kostić, Čečarić (od 62. Milunović), Kočić (od 77. Zeljajić), Milošev(od 62. Melunović), Bačanin.

Crvena zvezda: Borjan, Gajić, Pankov, Degenek, Gobeljić, Sanogo (od 46. Petrović), Nikolić, Ivanić (od 69. Srnić), Gavrić (od 69. Falko), Katai (od 46. Ben), Falćineli (od 75. Pavkov).

Zvezda lako do pobede u Kruševcu (4:1)

