Konkurs za obuku za policajce: PU Kruševac dobija još 15 policajaca

Kruševačka Policijska uprava će za rad u Rasinskom okrugu, odnosno na području koje pokriva, dobiti još 15 policajaca, a Konkurs na osnovu koga oni treba da budu izabrani je u toku, kaže za KruševacGrad načelnik Policijske uprave Kruševac Ivan Milenković

Naime, Ministarstvo unutrašnjih poslova je 24. marta raspisalo Konkurs za upis 1.400 polaznika za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajaca. Oni će, osim kao policajci, po završenoj obuci moći da rade kao saobraćajni, granični ili policajci za rad u zajednici.

– Za PU Kruševac je predviđeno da nakon završene obuke bude zapošljeno 15 policijskih službenika: osam policajaca i sedam policajaca za rad u zajednici. Za obuku mogu da konkurišu punoletna lica, koja su državljani Srbije i koja imaju prebivalište na području Srbije. Treba da budu starosti od 18 do 24 godine u vreme trajanja Konkursa, da imaju završenu četvorogodišnju srednju školu, s tim što mogu da konkurišu i učenici završnog razreda srednje škole, o čemu podnose dokaz. Takođe treba da imaju dozvolu B kategorije ili dokaz da su u procesu obuke za to – precizira načelnik PU Kruševac Ivan Milenković.

Konkurs traje do 8. aprila, prijave se podnose po mestu prebivališta, matičnim policijskim upravama, odnosno policijskim stanicama. Nakon završetka Konkursa vrši se selekcija kandidata koja podrazumeva opšti i specijalistički zdravstveni pregled i kvalifikacioni ispit. Izabrani kandidati potom odlaze na šestomesečnu obuku koja se odvija u Centru za osnovnu obuku.

– Namera je da se novim snagama nadomesti prirodni odliv radnika. To znači i očuvanje stabilnog javnog reda i mira, ali i ukupne bezbednosti. Potrebe Policijske uprave Kruševac su i veće od broja policajaca koje sada dobijamo jer je bezbednosna problematika složena, kompleksna i zahteva angažovanje većeg broja ljudi – navodi Milenković.

Polovina policajaca koji će u ovdašnju Policijsku upravu doći nakon obuke, njih sedmorica, biće angažovani za rad u zajednici.

– To je novi model u radu u MUP-a koji predviđa da policajci i građani rade zajedno, da na različite kreativne načine rešavaju probleme, kako one koji su vezani za kriminal tako i društvene probleme i izazove, koji su sprecifični za svaku lokalnu zajednicu. To znači intenzivniju saradnju i pojačanu komunikaciju policije i građana, da se, pre svega, vrati poverenje građana u policiju čime će rešavanje bezbednosnih problema u toj zajednici biti efikasnije – kaže on podsećajući da Akcioni plan za primenu tog koncepta usvojen 2015. godine. Potvrđuje da taj model podrazumeva određenu stalnost, odnosno prisustvo istih policajaca na određenom prostoru dodajući da je predviđeno da se saradnja i definisanje problema ostvaruju i preko Saveta za bezbednost koji postoji u Gradskoj upravi.

– To znači potpuno uključivanje policije u život i rad građana kako bi se rešavali svakodnevni problemi. Mi trenutno imamo na području Policijske uprave 15 – tak službenika koji su obučeni za rad u zajednici. Taj broj će varirati u zavisnosti od bezbednosne problematike, a namera je da se podjenako bavimo kako suzbijanjem organizovanog kriminala tako i problemima običnog čoveka, kome najveći problem može da bude ako mu neko ukrade novčanik – objašnjava on.

Trenutno stanje bezbednosti na području PU Kruševac Milenković ocenjuje kao povoljno.

– Prošle godine je od 230 krađa rasvetljeno 75 odsto, a do 100 teških krađa rasvetljeno više od 61 odsto, to je zavidno visok procenat. U oblasti javnog reda i mira broj prekršaja je smanjen za skoro deset odsto. Tri ubistva iz poslednje dve godine su rasvetljena, dok se na rasvetljavanju ubistava iz prethodnog perioda kontinuirano radi – sumira Milenković.

Podaci pokazuju i da je stanje bezbednosti saobraćaja u prošloj u odnosu na 2019. godinu bilo povoljnije. Iako je zabeleženo povećanje broja saobraćajnih nezgoda za oko pet odsto, broj poginulih lica je značajno manji jer je u 2019. godni nastradalo 26 osoba, a u prošloj 12, dok je broj povređenih manji za pet odsto. Prošle godine je zaplenjeno više od 55 kilograma droge i skoro 390 tableta psihoaktivnih supstanci.

Inače, Ivan Milenković je na mesto načelnika Policijske uprave Kruševac postavljen u januaru ove godine. U ovdašnjoj policiji je od 1997. godine, radio je na suzbijanju krvnih i seksualnih delikata, kao vođa grupe, a od 2016. do 2021. godine bio je načelnik kriminalističke policije. Završio je Pravni fakultet i Višu školu unutrašnjih poslova i sve potrebne obuke, a tokom rada je nagrađivan od resornog ministra. Ima položen pravosudni ispit.

Konkurs za obuku za policajce: PU Kruševac dobija još 15 policajaca

