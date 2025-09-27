Vesna Anđelić, načelnica Gradske uprave: „Gradska uprava mora uvek da bude u funkciji građana“

Gradska uprava grada Kruševca se sastoji od 13 odeljenja različitih nadležnosti i kabineta gradonačelnika. Svako odeljenje ima svog načelnika i šefa, dok svima njima koordinira načelnik Gradske uprave koji im ujedno i dodeljuje ovlašćenja za rad. Zato smo razgovarali sa aktuelnom načelnicom, Vesnom Anđelić o najvećim problemima, aktuelnim projektima Grada, kao i o tome kako građani mogu najlakše da prijave svoje probleme

Piše: Nikola Lazić

Na samom početku razgovora, Vesna Anđelić je istakla da je obaveza načelnika Gradske uprave da sva odeljenja stavi u funkciju građana. Dodala je da je aktuelni budžet Grada 7,5 milijardi dinara, te da se ova sredstva moraju potrošiti na način kako je to predviđeno. Zato su zaposleni koji rade u odeljenjima Gradske uprave dužni da programe sprovode i sredstva potroše u skladu sa zakonom.

– Moja prva obaveza jeste da pratim njihov rad, da koordiniram između samih odeljenja, a takođe i da koordiniram sa svim ostalim organima u Gradu. Tako da Gradska uprava deluje na osnovu odluka koje donese Skupština, ali i na osnovu samih zakonodavnih regulativa.

Sa kojim izazovima se najčešće susrećete u svakodnevnom radu?

– Najveći problem Gradske uprave, ali generalno i javnog sektora, jeste zapošljavanje i nedostatak odgovarajućeg kadra. Veliki broj zaposlenih odlazi u penziju, dok mladi nisu mnogo zainteresovani za rad u Gradskoj upravi, naročito oni sa visokim obrazovanjem koji lako mogu da nađu bolje plaćene poslove u struci. Na primer, inženjeri građevine ili mašinstva na terenu zarađuju mnogo više nego što bi mogli u upravi, a i sam posao je drugačiji od onoga za šta su se školovali, pa retko ko vidi sebe ovde. Dodatan problem je i aktuelna zabrana zapošljavanja, pa uz stalne odlive ostajemo sa sve manje ljudi. Istovremeno, dobijamo sve više poslova od Ministarstva koji se spuštaju na lokal, što nam predstavlja najveći izazov.

Koliko su građani zadovoljni radom Gradske uprave i gde vidite prostor za poboljšanja?

– Trudimo se da svakom izađemo u susret, ali uvek postoje situacije kada građani ne mogu u potpunosti da ostvare svoja prava jer nije sve u nadležnosti Gradske uprave. Određene stvari moraju da se rešavaju na drugim nivoima – u sudu, katastru ili drugim državnim organima. Građani tada očekuju od nas odgovor, a mi smo u nemoći jer zavisimo od drugih institucija. Ipak, trudimo se da budemo svakodnevno na terenu, u kontaktu sa ljudima, da čujemo njihove primedbe i predloge. Sve što je u našoj nadležnosti prihvatamo i trudimo se da realizujemo.

Na koji način se kontroliše efikasnost zaposlenih i rešavanje predmeta u zakonskim rokovima?

– Efikasnost rada Gradske uprave se prati kroz rad centralne pisarnice u kojoj se u svakom momentu može videti status predmeta, odnosno da li se predmeti rešavaju u zakonskom roku. Rukovodioci unutar uprave na dnevnom nivou proveravaju da li referenti zaduženi za predmet rade po zakonski utvrđenim rokovima i ako je rok prekoračen, mora da postoji osnov zašto se to dešava.

Da li planirate nove digitalne usluge za građane?

– Gradska uprava u narednom periodu planira da u saradnji za Kancelarijom za informacione tehnologije uspostavi saradnju vezanu za besplatno izdavanje digitalnih sertifikata građana, koji su neophodni za elektronske usluge na protalu eUprava. Već početkom iduće godine počinjemo sa određenim brojem usluga na portalu eUprava, ali u ovom momentu smo u pregovorima sa Kancelarijom za informacione tehnologije koje će to usluge biti.

Aplikacija „Bebo, dobrodošla na svet“ postala je veoma rasprostranjena i koristi je oko 90 odsto roditelja. Ona znatno smanjuje njihove odlaske u Gradsku upravu i pojednostavljuje papirologiju. U toku je i izrada registra administrativnih postupaka, a već sada građani, na primer, izvod iz matičnih knjiga mogu dobiti u bilo kom mestu u Srbiji, bez potrebe da dolaze u svoj rodni grad – sve je moguće završiti elektronski.

Kakva je saradnja Gradske uprave sa javnim preduzećima i ustanovama u gradu?

– Grad je osnovao javna preduzeća i ustanove i saradnja sa njima je veoma dobra. Svake godine usvajamo njihove programe, a sve se radi u skladu sa potrebama Grada. Bez njihovog angažovanja Grad ne bi mogao da funkcioniše na ovako dobar način. Javna preduzeća su otvorena za saradnju i dobijaju nove delatnosti kako bi grad bolje napredovao – od održavanja zelenila, higijene i javnih površina, do upravljanja vodovodom i kanalizacijom. Zajedno realizujemo i velike infrastrukturne projekte, poput izgradnje kanalizacije u Makrešanu i Vučaku ili širenja vodovodne mreže u Lovcima, Meševu i Petini, kao i unapređenja vodosnabdevanja u Ribarskom kraju. Odličnu saradnju imamo i sa Poslovnim centrom i Toplanom, a svi njihovi programi usklađeni su sa našim ciljem – ravnomernim razvojem grada i sela.

Na poslednjoj sednici usvojena odluka o matičnom području, pa možete li nešto da kažete o toj promeni?

– Ranije je postojalo sedam matičnih područja i osmo grad Kruševac, ali zbog manjka radne snage pojedina mesta su ostala bez svojih matičara. Zakon propisuje da svako područje mora imati matičara i zamenika, ali sa ovim brojem zaposlenih to nije moguće. Posle kontrole upravnog inspektora i dobijenog naloga, doneta je odluka da se sve objedini u jedno matično područje sa jednim glavnim matičarom. Svi ostali dobili su status zamenika i sada mogu da obavljaju posao na celoj teritoriji grada. To znači da, bez obzira na mesto, građani mogu da dobiju uslugu na licu mesta. Ranije smo imali probleme – na primer, nismo mogli da venčamo par u Pepeljevcu jer je matičar otišao u penziju – a sada će rad biti znatno efikasniji, a građani zadovoljniji.

Veliku pažnju građana je privuklo rušenje Doma vojske. Kakva je trenutna situacija sa planiranom izgradnjom multifunkcionalnog objekta na tom prostoru?

– Odradili smo celokupnu proceduru oko rušenja Doma vojske. Objekat je srušen i propisno je ograđen, a trenutno je u izradi projektno-tehnička dokumentacija. Kao što ste naveli, to će biti multifunkcionalni centar kulturnog sadržaja namenjen gradskim dešavanjima. Objekat će obuhvatiti veliku svečanu salu u okviru koje će se organizovati koncerti, balovi, susreti različitih vrsta, doček delegacija… zatim ćemo imati i kancelariju, a predviđeno je da u donjem delu bude izgrađena i garaža. Tako da, biće to mesto za nova okupljanja Kruševljana, kao što je nekada bio Dom vojske.

Koji su prioriteti Gradske uprave u narednom periodu?

– U izradi je rebalans budžeta, a uporedo se sprema budžet za 2026. godinu koji će biti veći u određenom procentu u odnosu na prošlu godinu. Na poslednjoj sednici Skupštine grada usvojena je odluka o prihvatanju projekta za prevoz građanstva. Predstoji nam praspisivanje javne nabavke i pronalaženje privatnog partnera koji će zajedno sa nama da sprovede celokupnu proceduru i građanstvu omogućiti mnogo bolji transport. Trenutno smo u pripremi konkursne dokumentacije, koja će biti objavljena na javnom portalu javnih nabavki. S obzirom da se radi o velikom iznosu, u obavezi smo da to objavimo i na međunarodnim portalima, u Službenom glasniku, a nakon toga će doći do izbora novog partnera koji će da nam pomogne u realizaciji ovog našeg projekta. Projekat je važan za naše građane, jer će svi osnovci imati besplatan prevoz, kao i penzioneri, invalidi, borci, kao i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva. Takođe, na Skupštini Grada je usvojen projekat za javno-privatno partnerstvo za Gradsku toplanu. Treba istaći da celokupnu proceduru sprovodi Gradska toplana, ali čitav grad će imati velikog benefita, jer na taj način ćemo sa uglja i svih onih derivata koji su veliki zagađivači, preći na toplotnu energiju i na iskorišćavanje biomase.

Kako građani mogu najlakše doći do informacija ili rešavanja svojih problema?

– Svako ko želi da ima direktan kontakt sa bilo kim iz Gradske uprave – gradonačelnikom, zamenicom gradonačelnika, sa mnom ili mojom zamenicom, može na pultu Gradske uprave da traži prijem u zavisnosti od pitanja na koja žele da dobiju odgovor. Takođe, postoji i novi sistem koji se odnosi na prijavljivanje problema. To je jedna nova aplikacija „City and Me“ preko koje građani mogu da se obrate Gradskoj upravi i nadležnim institucijama vezano za komunalne probleme koje imaju u svojim sredinama.