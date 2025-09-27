Trsteničanka Divna Glišić donela zlato sa Malte

Mlada trsteničanka, učenica Srednje škole „Ušće” u Trsteniku i takmičarka Pauerlifting kluba „HOOK”, Divna Glišić, ostvarila je veliki uspeh osvojivši zlatnu medalju na Prvenstvu u benčpresu održanom na Malti

U dresu reprezentacije Srbije, Divna je još jednom pokazala snagu, posvećenost i borbeni duh, potvrdivši da spada među najtalentovanije mlade sportistkinje u ovom sportu. Njen rezultat izazvao je ponos i oduševljenje kako u sportskim krugovima, tako i u samom Trsteniku.

Čestitke za ovaj veliki uspeh stižu joj sa svih strana, od predstavnika opštinske vlasti u Trsteniku, nastavnika i zaposlenih u školi „Ušće”, klupskih drugara, predsednika Sportskog saveza opštine Trstenik Vladimira Savića, direktora Sportskog centra Nenada Smiljkovića, kao i od brojnih rođaka, prijatelja i sugrađana.

Ovom prilikom čestitamo Divni na izuzetnom rezultatu, uz želju da nastavi da niže uspehe i na narednim takmičenjima.

