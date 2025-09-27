Trsteničanka Divna Glišić donela zlato sa Malte

Postavljeno: 27.09.2025

Mlada trsteničanka, učenica Srednje škole „Ušće” u Trsteniku i takmičarka Pauerlifting kluba „HOOK”, Divna Glišić, ostvarila je veliki uspeh osvojivši zlatnu medalju na Prvenstvu u benčpresu održanom na Malti

U dresu reprezentacije Srbije, Divna je još jednom pokazala snagu, posvećenost i borbeni duh, potvrdivši da spada među najtalentovanije mlade sportistkinje u ovom sportu. Njen rezultat izazvao je ponos i oduševljenje kako u sportskim krugovima, tako i u samom Trsteniku.

Čestitke za ovaj veliki uspeh stižu joj sa svih strana, od predstavnika opštinske vlasti u Trsteniku, nastavnika i zaposlenih u školi „Ušće”, klupskih drugara, predsednika Sportskog saveza opštine Trstenik Vladimira Savića, direktora Sportskog centra Nenada Smiljkovića, kao i od brojnih rođaka, prijatelja i sugrađana.

Ovom prilikom čestitamo Divni na izuzetnom rezultatu, uz želju da nastavi da niže uspehe i na narednim takmičenjima.

Izvor i foto: Temnić info

U Brusu održano 12. redovno skupštinsko zasedanje

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
27. septembar 2025., 15:29
 

Prognoza -
18°C
Apparent: 13°C
Pritisak: 1024 mb
Vlažnost: 52%
Vetar: 3.6 m/s E
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top