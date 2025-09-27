Milić novi trener Župe

Posle ostavke Miodraga Jovanovića, za novog šefa stručnog štaba Župe iz Aleksandrovca, postavljen je Vladica Milić, bivši prvotimac i donedavni trener Rubina iz Donjeg Stupnja

Odluku o imenovanju novog trenera je donelo rukovodstvo kluba u krnjem sastavu, jer je u međuvremenu i predsednik kluba Dušan Ilić podneo ostavku.

Inače, Župljani su slabo startovali u Zoni Zapad u odnosu na ambicije koje su imali, pa se uzdaju da će sa novim trenerom doći i bolji rezultati.

