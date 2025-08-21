U Velikom Šiljegovcu održan „Zlatni kotlić”

Na praznik Preobraženja Gospodnjeg, u Velikom Šiljegovcu, u porti crkve Svetih apostola Petra i Pavla, održano je tradicionalno takmičenje u pripremi riblje čorbe – „Zlatni kotlić”

Prvo mesto je osvojila ekipa „Gadža“ iz Kaonika.

Profesor istorije Bojan Panić kazao je da ovakve manifestacije na najbolji mogući način predstavljaju dolinu Ribarskog kraja, ali i sam Veliki Šiljegovac:

– Ova manifestacije na jedan pravi način prezentuje druženje i prikazuje naš kraj u najboljem svetlu. Mi kao predstavnici škole „Velizar Stanković Korčagin“ uvek uzimamo učešće u svim aktivnostima jer smo deo te zajednice koja doprinosi razvoju našeg kraja.

Priprema riblje čorbe je samo mali segment ove manifestacije, a najvažnije je sabranje, lepa reč, druženje i okupljanje.

Ekipe su svake godine sve bolje i bolje ne samo na ovoj već i na drugim manifestacijama koje se organizuju u mesnim zajednicama kruševačkog kraja.

Pored mirisa riblje čorbe i drugih posnih specijaliteta koji se širio portom crkve Svetog Petra i Pavla u Velikom Šiljegovcu, čuli su se pesma, šala, smeh, a na licima učesnika i organizatora bili su samo osmesi.

Ova manifestacija održava se već 11. godinu za redom.

Foto: Screenshot YouTube RTK