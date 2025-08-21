Fudbaleri Napretka najavljuju pobedu u Ivanjici

U šestom kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Kruševljani sutra (19 časova) gostuju kod Javora u Ivanjici

Dosadašnjim bodovnim učinkom niko u Klubu niko nije zadovoljan i sa velikim nestrpljenjem se čeka prva pobeda, uz nadu da će biti prava prekretnica…

– Svi željno očekujemo, iz utakmice u utakmicu taj prvi trijumf u sezoni. Dosta nesrećnih okolnosti je uticalo na prethodne rezultate, ali moramo da gledamo napred i spremamo sledeću utakmicu. Pristup u Ivanjici mora da bude drugačiji. Vraćaju nam se neki igrači, nažalost neki su van stroja, pa još uvek nismo izveli najboljih 11. Lutovac se vraća posle povrede, igrao je u Kragujevcu u drugom poluvremenu. Videćemo još u kakvom je stanju Vulić. Vraća se i Đeković, a ono što nas brine je povreda Bastajića, sigurno neće biti spreman za ovu utakmicu. Zličić od ponedeljka kreće sa treninzima i nadam se da ćemo uskoro biti svi na broju – naglasio je šef stručnog štaba Milan Nikolić u uvodu današnje konferencije za medije.

Kada je u pitanju sutrašnji rival, trener Nikolić ističe:

– Očekuje nas teška utakmica. Raduje što na poslednja dva gostovanja nismo primili gol, ali moramo da budemo konkretniji u napadu, sa više hrabrosti i odgovornosti. Igrači u napadu kod mene imaju svu slobodu, svi mogu da driblaju, da pokažu talenat i sve što imaju. Niko ih ne vodi na džojstik da moraju tamo, levo, ili desno. Imaju slobodu i moraju da budu hrabriji. Poslednji rezultati Javora govore da se radi o ozbiljnom protivniku. Odigrali su nerešeno sa Kragujevčanima i Vojvodinom, bili u egalu protiv OFK Beograda do 96. minuta. Trener Ivanjičana Ćurčić je dugo u Javoru, postavio je prepoznatljiv sistem, bez obzira što se igrači menjaju i uvek je teško igrati tamo.

U realizaciji pobedničkih ambicija jedan od aduta bi mogao da bude iskusni Aleksandar Lutovac:

– Očekuje nas teška utakmica, a razlog je što rezultatski nismo počeli kako smo zamislili. Sigurno da su ambicije svih nas veće od tri boda, koliko smo do sada osvojili. Treba, međutim, imati u vidu da ima dosta novih igrača u ekipi i potreban je period adaptacije, vreme da se uigramo. Imali smo, takođe, neke povrede koje su nam odmogle. Niko, međutim, ne sumnja u kvalitet ekipe i siguran sam da, kada probijemo tu rezultatsku barijeru i još bolje se uigramo, možemo dosta da postignemo u ovoj sezoni. Neophodno je, naravno, osvajati bodove i dok traje period adaptacije. Verujem da ćemo konačno pokazati pravo lice, svakako idemo u Ivanjici na pobedu.