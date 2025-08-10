Narednog vikenda odbojkaški turnir u Velikom Šiljegovcu

Na terenima u okviru hotela „Zaks“ u Velikom Šiljegovcu, održaće se turnir u odbojci od 15. do 17. avgusta

Prijava ekipa je otvorena do 13. avgusta. Izvlačenje i revijalna utakmica su planirani za četvrtak, 14. avgusta od 20 sati, dok je početak takmičarskog dela zakazan za 15. avgust u 19 časova.

Kotizacija po ekipi je 7.000 dinara. Potrebno je da ekipe budu mešovite, sa minimum dve devojke u timu.

Kontakt za prijavu: 064 33 77 615 – Ivan.

