Danas se širom sveta obeležava Svetski dan siromaštva, koji ima za cilj da podseti na izazove sa kojima se suočavaju milioni ljudi pogođeni siromaštvom i socijalnom isključenošću. Ovaj dan, ustanovljen 1992. godine, podseća nas na neophodnost zajedničke akcije u borbi za smanjenje siromaštva i izgradnju pravednijeg društva

Prema podacima Svetske banke, preko 700 miliona ljudi i dalje živi u ekstremnom siromaštvu, sa manje od dva dolara dnevno. U Srbiji se problem siromaštva takođe ne može zanemariti, te su brojne institucije, nevladine organizacije i aktivisti tokom dana organizovali različite akcije podizanja svesti i pružanja pomoći ugroženima.

Svetski dan siromaštva poziva na solidarnost, razumevanje i aktivno uključivanje svih nas u podršku onima kojima je najpotrebnija. Cilj je ne samo da se pruži pomoć, već i da se stvore uslovi za trajno poboljšanje kvaliteta života i smanjenje socijalnih nejednakosti.

Ovaj dan je prilika da razmislimo o ulozi koju svako od nas može imati u borbi protiv siromaštva i da podržimo inicijative koje vode ka inkluzivnijem i pravednijem društvu.