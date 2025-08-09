Zbog okupljanja huligana otkazan „Prajd karavan“ u Kruševcu

Neposredno pred održavanje mirnog protesta u sklopu akcije „Prajd karavan“ u Kruševcu, koje je bilo zakazano večeras za 20.30 sati na Trgu Fontana, Udruženje Da se zna! je od Policijske uprave Kruševac dobilo usmeno obaveštenje o zabrani održavanja Prajd karavana u Kruševcu, poručuju iz samog udruženja

Prema informacijama iz Policije, na Trgu Fontana, gde je trebalo da se održi skup, bio je okupljen veliki broj huligana i navijača koji su nosili predmete opasne po život, zbog čega policija nije mogla da osigura bezbednost aktivistima i aktivistkinjama Udruženja Da se zna, navodi se u saopštenju Udruženja.

– Udruženje Da se zna! najoštrije osuđuje odluku Policijske uprave Kruševac da zabrani Prajd karavan. Nedopustivo je da policija i Grad Kruševac pokleknu pred huliganima i zabrane mirno javno okupljanje uredno prijavljeno u skladu sa zakonom. PU Kruševac bila je dužna da obezbedi javni skup i procesuira sva lica koja su ugrozila naše živote – ističe se u saopštenju.

Foto: Freepik.com