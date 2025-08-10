Festival narodne muzike u Vrnjačkoj banji 26. avgusta

Festival narodne muzike ,,Vrnjačka banja 2025“, privlači veliku pažnju poznavalaca dobre pesme u organizaciji produkcijsko-izdavačke kuće ,,Diskos“ iz Aleksandrovca. Četrnaest novih kompozicija i izvođača sa novim pesmama, predstaviće se ljubiteljima dobre pesme na trgu u Vrnjačkoj banji 26. avgusta u 20 časova

Diskos kao jedna od najprepoznatljivijih diskografskih kuća stare Jugoslavije, još jednom se pobrinula da gosti večeri budu dobro poznata imena estade – Biljana Jevtić i Aca Ilić.

Posle odluke eminentne komisije koja neće imati lak zadatak, Miodrag Mija Milutinović, direktor i vlasnik Diskos – a, uručiće nagrade ljudima koji svesrdno pomažu očuvanju tradicije, dobre pesme i proglasiti najbolje.

Treba istaći da produkcija ,,Diskos“ nekoliko godina izuzetno uspešno učestvuje na manifestaciji Kulturno leto Vrnjačke banje, što je dokaz da banjčani i gosti Vrnjačke banje prepoznaju i dobru pesmu i prave vrednosti narodnog stvaralaštva.

Foto: Fejsbuk/ Nezavisne narodne novine Rasinskog okruga