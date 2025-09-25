Fudbal: Aleksić na kormilu Šiljegovčana

Postavljeno: 25.09.2025

Agilno rukovodstvo zonaša Jastrepca iz Velikog Šiljegovca za novog Šefa struke postavilo je Radoslava Aleksića, bivšeg fudbalera Napretka, Trayala, Radničkog 1923(Kragujevac), Zrinjskog (Mostar), Radnika (Bijeljina) i Andizona (Uzbekistan)

Takođe, svoju trenersku karijeru Aleksić započeo je kao pomoćni trener u Jedinstvu 1936.

Od novog trenera Šiljegovčani očekuju da veliko fudbalsko iskustvo koje poseduje primeni u radu sa njima i da u narednom periodu ostvaruju još bolje rezultate.

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

