Fudbal: Aleksić na kormilu Šiljegovčana

Agilno rukovodstvo zonaša Jastrepca iz Velikog Šiljegovca za novog Šefa struke postavilo je Radoslava Aleksića, bivšeg fudbalera Napretka, Trayala, Radničkog 1923(Kragujevac), Zrinjskog (Mostar), Radnika (Bijeljina) i Andizona (Uzbekistan)

Takođe, svoju trenersku karijeru Aleksić započeo je kao pomoćni trener u Jedinstvu 1936.

Od novog trenera Šiljegovčani očekuju da veliko fudbalsko iskustvo koje poseduje primeni u radu sa njima i da u narednom periodu ostvaruju još bolje rezultate.