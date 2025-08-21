Apel motociklistima i vozačima – život nema rezervu

Postavljeno: 21.08.2025

Moto-sezona je u punom jeku, a broj motociklista na putevima Srbije svakodnevno raste. Agencija za bezbednost saobraćaja zato apeluje na sve učesnike u saobraćaju da pokažu veću toleranciju i međusobno poštovanje, jer upravo u letnjim mesecima strada najveći broj vozača dvotočkaša

Statistika pokazuje da se gotovo dve trećine smrtonosnih nesreća motociklista i mopedista dešava od juna do septembra, najčešće u popodnevnim satima, tokom sumraka i prvog mraka.

Motociklisti spadaju u najranjivije učesnike u saobraćaju – nemaju zaštitu karoserije, pojaseva ni vazdušnih jastuka, već im sigurnost zavisi od kacige i zaštitne opreme. Prosečno, svakog dana u Srbiji povrede zadobiju tri vozača dvotočkaša, a svakog osmog dana jedan izgubi život. Samo u 2024. godini poginulo je 65 motociklista i mopedista.

Agencija upozorava vozače automobila da uvek dodatno obrate pažnju, da prilikom preticanja i skretanja obavezno provere retrovizore i „mrtve uglove“, kao i da drže bezbedno rastojanje. Sa druge strane, i motociklisti se pozivaju na odgovornost – nošenje kacige smanjuje rizik smrtnog ishoda za gotovo 45%, a zaštitna oprema i prilagođena brzina mogu biti presudni za život. Najčešći uzroci nesreća su prekoračenje brzine, vožnja između kolona, ignorisanje zaštitne opreme i nepoštovanje motociklista od strane drugih vozača.

 

Još od 2017. godine, Agencija organizuje besplatne obuke za vozače dvotočkaša, namenjene i početnicima i iskusnim motociklistima, sa ciljem da se smanji broj tragedija na putevima.

