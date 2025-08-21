Kruševac spreman za „Sportsko leto 2025“

Sportski savez grada Kruševca, uz pokroviteljstvo Grada Kruševca, organizuje tradicionalnu sportsku manifestaciju „Sportsko leto 2025“, koja će od 24. do 30. avgusta oživeti sportske terene i bazene u gradu

Tokom sedam dana Kruševljani će imati priliku da uživaju u brojnim takmičenjima i revijalnim događajima na otvorenom. Manifestacija počinje u nedelju, 24. avgusta, kada će na terenu kod Mesne zajednice Zdravinje biti održano čarapansko nadmetanje „Zvezdani višeboj“ sa početkom u 18 časova.

Narednih dana program se seli na terene Sportskog centra Kruševac. U ponedeljak, 25. avgusta u 19 časova počinje turnir u odbojci na pesku. U utorak će na kruševačkim otovrenim bazenima u 19 sati biti održan zanimljiv turnir u beach vaterpolu 3 + 1. U sredu će biti organizovano takmičenje u fudbalu na pesku u pola devet ujutru, a već u četvrtak na programu je turnir u rukometu na pesku u 18 časova.

Program se nastavlja u petak, 29. avgusta, kada će biti održan turnir u street basketu tri na tri na košarkaškom terenu u pola devet ujutru.

Veliko finale manifestacije planirano je za subotu, 30. avgusta, kada će ljubitelji plivanja moći da prate kraulijadu – takmičenje u plivanju 50 metara kraul tehnikom na otvorenim bazenima u 19 sati.

Organizatori pozivaju sve građane da podrže učesnike i uživaju u sportskom druženju na otvorenom.