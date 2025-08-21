Zlatne ruke Brusa okupile 24 izlagača

Na ovogodišnjoj manifestaciji ,,Zlatne ruke Brusa“ predstavilo se 24 domaćih i izlagača iz drugih krajeva Srbije. Vredne domaćice su svoje štandove dovele do savršenstva a veliki broj posetilaca mogao je pored degustacije tradicionalnih specijaliteta da pogleda i kreativne rukotvorine

Direktorka Turističke organizacije opštine Brus Nataša Timotijević je istakla da ,,Zlatne ruke Brusa“ predstavljaju momenat kada se ulica u Brusu ispuni mirisima tradicionalnih jela, rukotvorinama i toplinom tradicije.

– Zlatne ruke nisu samo izložba, to je podsetnik koji nas spaja sa prošlošću i spaja prošlost i budućnost.To je ono što mi moramo da sačuvamo i prenesemo budućim generacijama – rekla je Nataša.

U centru grada predstavile su se organizacije poput Domaćinstva Tomić iz Krive Reke, KUU ,,Kopaonička frula“, EUK ,,Čerenjski“ iz Baljevca, MNRL ,,Pčelica“ Brus, Etno udruženje ,,Kukljinsko prelo“ Kukljin, ,,Kreativna Kuršumlija“, Udruženje ,,Zlatna nit“, Drvenarija ,,Cacica“, Etno sekcija KUD-a ,,Radomir Jakovljević Jakša“iz Velike Lomnice, ,,Varjača i šerpa“ Aleksandre Pavlović, Udruženje ,,Vredne ruke “Kuršumlija, Slavkina petljica“Slavice Čajić, ,,Naša bajka“, ,,Homemade kolačici“ Katarine Džamić i Slavoljuba Filipovića i ,,Radino blago“ Brzeće.

Svoje radove prikazali su i Perica Milošević iz Paraćina, Anđela Vuković i Dunja Grčak poznatije kao ,,Quince stich“, Živadinka Čajić i Ksenija Kovačević kao predstavnice organizacije ,,Zlatne ruke Brusa“,Bosiljka Dačković, Dara Marković i Mirjana Milićević.

Petar Stevanović je predstavio zeolit, prirodni mineral iz rudnika Igroš koji ima višestruku namenu. Prirodno upija mirise iz vazduha što ga čini idealnim za postavljanje u friždere, garderobere, obuću, automobile i druga zatvorena mesta. Zadržava vlagu i hranljive materije, jača korenje i idealan je za poljoprivredu i stočarstvo a koristi se i kao posip za mačke i pse. Zeolit može doprineti smanjenju uticaja elektromagnetnog zračenja iz uređaja, kao i balansiranju energetskog polja u prostoru.

Izvor i foto: Bruski kofer