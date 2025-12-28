Svetski dan filma je međunarodni praznik posvećen kinematografiji koji se obeležava 28. decembra

Praznik se obeležava u čast prve javne filmske projekcije koju su 28. decembra 1895. u Parizu organizovala Braća Limijer, gde je prikazan film Radnici napuštaju fabriku Limijer (fr. La Sortie de l’usine Lumière à Lyon). Pre toga, 22. marta iste godine, bila je organizovana privatna projekcija kojoj je prisustvovalo 200 zvanica, mahom članova Društva za razvoj nacionalne industrije. Međutim kao začetak kinematografije, uzima se prva javna projekcija za koju je bilo prodato 40 karata. Uređaj kojim su braća Limjer izvršila prvu projekciju filma se zvao kinematograf, a otuda i naziv kinematografija.

Svetski dan filma je popularan u zemljama bivšeg SSSR-a, pošto se tokom 80ih obeležavao na isti dan kada i Dan sovjetskog filma. Nakon raspada SSSR-a, neke bivše republike su po ugledu na ovaj praznik stvorile praznike koji obeležavaju njihovu nacionalnu kinematografiju, dok 28. decembar ostaje i dalje poznat kao Svetski dan filma.